AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, 28 Şubat'ın sadece siyasete değil topluma yönelik ağır bir darbe olduğunu belirterek, 'İktidarımız döneminde attığımız adımlarla vesayet odaklarını teker teker çökerttik. Milli iradeyi yeniden inşa ederek ülkemizi hak ettiği demokrasi standardıyla buluşturduk' dedi.

Aldemir, 28 Şubat sürecinin 29. yıl dönümü dolayısıyla parti binasında açıklamalarda bulunarak darbe ve darbecilik zihniyetini kınadıklarını söyledi. 28 Şubat'ın sadece siyasete değil topluma yönelik ağır bir darbe olduğunu ifade eden Aldemir, 'Amaçları itibarıyla 27 Mayıs neyse, 12 Eylül neyse, 27 Nisan neyse, 15 Temmuz neyse 28 Şubat da aynı şekilde bir darbedir. Hatta siyasetin yanı sıra topluma yönelik de indirilmiş ağır bir darbeden bahsediyoruz. Sonuçlarının nesillerce sürmesi amaçlanan, hesaplı bir şekilde kurgulanmış bir darbedir. Bu ülkenin insanının milli ve manevi değerlerini hedef almış bir pusudur' diye konuştu.

Sürecin milletin milli ve manevi değerlerini hedef aldığını belirten Aldemir, millet iradesine karşı tankların yürütüldüğünü ve seçilmiş hükümetin görevden el çektirildiğini dile getirdi. Başta başörtülü kadınlar olmak üzere mütedeyyin kesimlere yönelik baskıların yaşandığını söyleyen Aldemir, vatandaşların dini hassasiyetleri nedeniyle kamu kurumlarına alınmamaya çalışıldığını ifade etti.

AK Parti olarak tüm darbeci ve vesayetçi girişimlerin karşısında olduklarını kaydeden Aldemir, 'İktidarımız döneminde attığımız adımlarla vesayet odaklarını teker teker çökerttik. Milli iradeyi yeniden inşa ederek ülkemizi hak ettiği demokrasi standardıyla buluşturduk' ifadelerini kullandı.

Son dönemde başörtüsü ve yerel kıyafetlere yönelik bazı tavırların 28 Şubat zihniyetini hatırlattığını kaydeden Aldemir, demokrasi bilincinin, sivil iradenin ve sandığın gücünün önemine dikkat çekti.

Aldemir, açıklamasını şöyle sürdürdü: 'Bu zihniyetle mücadele bizim için bir demokrasi mücadelesidir, bir hak mücadelesidir, büyük Türkiye mücadelesidir. Toplumsal barışımıza kasteden bu anlayış var olduğu sürece büyük ve güçlü Türkiye idealimize ket vurulmaya çalışılacaktır. Ancak bizler tüm bu engelleri milletimizle beraber aşacağız.'

Aldemir, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkeye hizmet etme kararlılıklarını sürdüreceklerini belirterek, demokrasi tarihinde bir daha 28 Şubat benzeri süreçlerin yaşanmaması için milli irade anlayışını diri tutmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.