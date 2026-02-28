Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi ile Migros iş birliğinde hayata geçirilen 'Kampüsten Sektöre-Genç Yetenek Programı', üniversite öğrencilerine eğitim hayatları sürerken iş deneyimi kazanma ve mezuniyet sonrası istihdam süreçlerine daha güçlü hazırlanma imkanı sunuyor.

Program kapsamında öğrenciler, hafta sonları Migros bünyesinde görev alarak hem iş deneyimi kazanacak hem de üniversitede edindikleri teorik bilgileri sahada uygulama fırsatı bulacak. Eğitim hayatı devam ederken profesyonel iş deneyimi sunan model, gençlerin mezuniyet sonrası iş yaşamına daha donanımlı ve bilinçli şekilde katılmalarını destekleyen sürdürülebilir bir kariyer gelişim yaklaşımı sunuyor.

Programa kimler başvurabiliyor?

Programa, üniversitelerin tüm bölüm ve sınıflarında öğrenim gören öğrenciler başvurabiliyor. Adayların hafta sonları çalışmaya uygun olması, sorumluluk bilinci yüksek, öğrenmeye açık ve gelişime istekli olmaları bekleniyor. İş hayatını erken deneyimleme motivasyonuna sahip gençler için önemli bir fırsat sunuluyor.

Program ayrıca öğrencilere de çeşitli avantajlar sunuyor. Programa katılan öğrenciler, mezun olmadan kurumsal iş deneyimi kazanma fırsatı elde edecek, iş disiplini ve kurumsal çalışma kültürünü yakından tanıyacak, iletişim, sorumluluk alma ve problem çözme becerilerini geliştirecek, özgeçmişlerine güçlü ve gerçek bir iş deneyimi ekleyebilecek ve mezuniyet sonrası istihdam süreçlerinde avantaj sağlayacak. Türkiye'nin köklü perakende markalarından Migros bünyesinde edinilecek deneyim, gençlerin kariyer yolculuğuna önemli katkı sunacak.

Programa başvuran öğrencilere ilk olarak, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürlüğü'nde Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada ile Kariyer Merkezi personeli tarafından eğitim verildi ve ardından da ön görüşmeye geçildi. Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada ile Migros İnsan Kaynakları Bölge Müdürü Koray Özdemir öğrencilerle birer ön görüşme gerçekleştirdi.

'Amacımız üniversite-sanayi-kent iş birliğine katkı sunmak'

Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, 2019 yılından bu yana Kariyer Merkezi'nin iş arayanlar, öğrenciler ve gençlerin yanı sıra işverenler için de danışmanlık hizmeti sunduğunu ifade etti. Kariyer Merkezi'nin temel amacının 'üniversite-sanayi-kent' iş birliğine katkı sunmak olduğu kaydeden Özada, 'Sadece eğitim mentörlüklerine değil, öğrencilerimizin, özellikle üniversiteli gençlerin istihdama katılımını sağlayacak programlara imza atmaya çalışıyoruz. 'Kampüsten Sektöre-Genç Yetenek Programı' adını verdiğimiz bu proje ile üniversite öğrencilerimizin mezun olmadan önce iş dünyasını tanımalarını amaçlıyoruz' dedi. Özellikle üniversite öğrencilerine iş deneyimi kazandırmak istediklerini söyleyen Özada, 'Bu program sayesinde öğrenciler zaman yönetimi, çalışma ilkeleri ve vatandaş ilişkileri gibi birçok alanda deneyim sahibi olacaklar. Böylece, bir sonraki iş süreçlerinde çok büyük bir avantaj kazanacaklarını düşünüyoruz' diye konuştu.