DEVA Partisi Mersin İl Başkanı Necmi Ağaoğlu, 6 Şubat 2023’te meydana gelen ve Türkiye genelinde derin izler bırakan depremlerin yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Ağaoğlu, yaşanan büyük felaketin yalnızca müdahale kapasitesini değil, kentlerin uzun vadeli afetlere karşı ne kadar dayanıklı olduğunu da acı biçimde ortaya koyduğunu ifade etti.

“Dayanıklı Kentler İnşa Edilmeden Güvenlik Sağlanamaz”

Afetlere hazırlığın geçici ve günü kurtaran önlemlerle sınırlı kalmasının ciddi riskler barındırdığını vurgulayan Ağaoğlu, 6 Şubat depremlerinin plansız kentleşme ve denetimsiz yapılaşmanın ağır sonuçlarını açıkça gösterdiğini belirtti. Ağaoğlu, “Güvenlik ancak bilimsel esaslara dayalı, denetimli ve dayanıklı kentler inşa edilerek sağlanabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Mersin İçin Altyapı ve Nüfus Yoğunluğu Uyarısı

Mersin’in hızla artan nüfusu, kıyı yerleşimleri ve stratejik lojistik altyapısıyla afet senaryolarına özel bir planlamaya ihtiyaç duyduğunu ifade eden Ağaoğlu, konut güvenliğinin yanı sıra ulaşım, enerji ve liman altyapısının da bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini söyledi. Parçalı ve geçici çözümlerin kent güvenliğini zayıflattığına dikkat çekti.

“Afet Yönetimi Sürdürülebilir ve Şeffaf Olmalıdır”

Afet yönetiminin dönemsel uygulamalarla yürütülemeyeceğini dile getiren Ağaoğlu, şeffaflık, etkin denetim ve hesap verebilirliğin bu sürecin temel unsurları olduğunu belirtti. Merkezi ve yerel yönetimler arasında güçlü bir koordinasyon sağlanmadan kalıcı ve etkili sonuçlar elde edilemeyeceğini vurguladı.

“Hatırlamak, Geleceği Güvence Altına Almaktır”

Açıklamasının sonunda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anan Necmi Ağaoğlu, “Bu felaketi anmak yalnızca geçmişe dönük bir yas değildir. Aynı acıların yeniden yaşanmaması için bugünden sorumluluk almaktır. Kaybettiklerimize olan borcumuz, güvenli ve dayanıklı şehirler kurmaktır” ifadelerini kullandı.