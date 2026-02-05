Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig’de 21. hafta heyecanı 7 Şubat Cumartesi, 8 Şubat Pazar ve 9 Şubat Pazartesi günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu da sitesinden yaptığı açıklamayla haftanın hakemlerini duyurdu.

Süper Lig’de 21. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:



7 Şubat Cumartesi

14.30 Fatih Karagümrük - Antalyaspor: Cihan Aydın

20.00 Samsunspor - Trabzonspor: Alper Akarsu



8 Şubat Pazar

14.30 Eyüpspor - RAMS Başakşehir: Halil Umut Meler

17.00 Konyaspor - Göztepe: Yasin Kol

17.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Ozan Ergün

20.00 Beşiktaş - Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Çakır



9 Şubat Pazartesi

17.00 Kayserispor - Kocaelispor: Kadir Sağlam

20.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa: Mehmet Türkmen

20.00 Fenerbahçe - Gençlerbirliği: Ali Şansalan