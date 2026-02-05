Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Trendyol Süper Lig’de 21. hafta heyecanı 7 Şubat Cumartesi, 8 Şubat Pazar ve 9 Şubat Pazartesi günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu da sitesinden yaptığı açıklamayla haftanın hakemlerini duyurdu.
Süper Lig’de 21. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
7 Şubat Cumartesi
14.30 Fatih Karagümrük - Antalyaspor: Cihan Aydın
20.00 Samsunspor - Trabzonspor: Alper Akarsu
8 Şubat Pazar
14.30 Eyüpspor - RAMS Başakşehir: Halil Umut Meler
17.00 Konyaspor - Göztepe: Yasin Kol
17.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Ozan Ergün
20.00 Beşiktaş - Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Çakır
9 Şubat Pazartesi
17.00 Kayserispor - Kocaelispor: Kadir Sağlam
20.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa: Mehmet Türkmen
20.00 Fenerbahçe - Gençlerbirliği: Ali Şansalan
Trendyol Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri belli oldu
Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.