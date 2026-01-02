Yeni Mersin İdman Yurdu Yönetim Kurulu, kulübün içinde bulunduğu mali ve sportif zorluklar nedeniyle görevinden istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu.

Yapılan açıklamada, kulübün sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için görev süresi boyunca tüm imkânların seferber edildiği belirtilirken, geçen sezon kapanma noktasına gelen kulübün Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in desteğiyle ligde kalmayı başardığı hatırlatıldı.

Açıklamada, bu sezon da benzer sorunların yaşandığı, CAS borçları ve tesisleşme başta olmak üzere pek çok alanda yoğun çaba harcandığı ifade edildi. Ancak gelinen noktada, kulübün geleceği için şehir dinamikleri, iş dünyası ve kanaat önderlerinden beklenen geniş çaplı desteğin sağlanamadığı vurgulandı.

Yeni Mersin İdman Yurdu Yönetim Kurulu, kulübün önündeki tıkanıklıkların aşılabilmesi ve yeni bir vizyonun önünün açılabilmesi amacıyla istifa kararı aldıklarını açıkladı. Göreve talip olacak kişi veya kurumlara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını da kamuoyuyla paylaştı.

Yönetim, bugüne kadar kendilerine güvenen taraftarlara ve kulübün yanında yer alan tüm isimlere teşekkür ederek açıklamasını sonlandırdı.