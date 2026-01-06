Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ilk maçında Mersinspor, Fransa ekibi Le Mans Sarthe Basket'e 92-65 yenildi.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Gatis Salins (Letonya), Georgios Poursanidis (Yunanistan), Andris Aunkrogers (Letonya)
Mersinspor: Cobbs 14, March 12, Cruz 5, White 10, Chassang 6, Olaseni 3, Leon Apaydın 2, Koray Çekici, Cowan 9, Ergi Tırpancı 2, Anıl Alyanak 2
Le Mans Sarthe Basket: Grasshoff 1, Williams 10, Hudgins 19, Yeguete 2, Dileo 22, Penda 3, Bogues 6, Berhanemeskel 5, Doumbia 3, Dufeal 12, Thomas 9
1. Periyot: 17-15 (Mersinspor lehine)
Devre: 39-34 (Le Mans Sarthe Basket lehine)
3. Periyot: 68-46 (Le Mans Sarthe Basket lehine)
