FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, Yunanistan'ın Panathinaikos takımını 71-57 yenerek yarı finale yükseldi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Natasa Dragojevic (Karadağ), Mihkel Manniste (Estonya)

ÇİMSA ÇBK Mersin: Juskaite 11, Allen 8, Geiselsoder 12, Burke 20, Iagupova9, Manolya Kurtulmuş, Büşra Akbaş 2, Sinem Ataş, Sventoraite 9

Panathinaikos: Fitzgerald 24, Galanopoulos, Spanou 8, Krimili 11, Prince 12, Okosun, Stamolamprou 2, Chatzigiakoumi

1. Periyot: 19-16

Devre: 38-36

3. Periyot: 58-46

