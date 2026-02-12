Tarsus Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 'Tarsus Belediyesi Her Zaman Yanınızda' projesi kapsamında vatandaşlara doğrudan ulaşmak amacıyla ev ziyaretlerini sürdürüyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü ile iş birliğinde yürütülen çalışma ile ihtiyaçlara yerinde ve hızlı çözümler sunularak sosyal belediyecilik hizmetleri güçlendiriliyor.

Muhtarların yönlendirmeleri ve saha tespitleri doğrultusunda planlanan ziyaretlerde özellikle yaşlı, engelli ve hasta vatandaşlara öncelik veriliyor. Vatandaşların kendi yaşam alanlarında gerçekleşen buluşmalar, resmi bir temasın ötesine geçerek samimi ve güvene dayalı bir iletişim ortamı oluşturuyor.

Vatandaşlardan memnuniyet mesajı

Tarsus Belediyesi ekiplerinin evlerine gelmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, 'Bizi hatırlamanız çok değerli' ve 'İlk kez belediyeden birileri kapımızı çaldı' sözleriyle duygularını paylaştı. Ziyaretlerde vatandaşların talepleri dinlenirken, sohbet edilerek güçlü bir gönül bağı kuruluyor.

Ziyaretler sırasında Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın selamları iletilirken, vatandaşlar talep ve önerilerini doğrudan aktarma imkanı buluyor. Belediyeye gelmekte zorlanan vatandaşlar için birçok işlem evlerinde başlatılırken, ekonomik durumu yetersiz olanların sosyal yardım başvuruları da yerinde alınarak süreçler hızlandırılıyor.

Evde sağlık hizmeti sunuluyor

Proje kapsamında Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ücretsiz şeker ve tansiyon ölçümleri yapılırken, Engelliler Birimi de engelli vatandaşların kayıtlarını alarak mevcut bilgileri güncelliyor. Sağlık kontrollerinin ev ortamında gerçekleştirilmesi ise vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Gerçekleştirilen ev ziyaretlerinin, sosyal belediyeciliğin yalnızca hizmet sunmakla sınırlı olmadığını; vatandaşın kapısını çalmanın, halini hatırını sormanın ve her koşulda yanında olmanın önemini ortaya koyduğu belirtildi.