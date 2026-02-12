Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersinden Kadın Kooperatifi iş birliğinde düzenlenen 'Köyümüz Atölye' açılışında konuşan Başkan Vahap Seçer, 'Kırsal kalkınma ile birlikte Mersin tanınsın istiyoruz. Tüketen değil, üreten ülke olalım' dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Mersinden Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Toroslar ilçesine bağlı Hamzabeyli Mahallesi'nde hayata geçirilen 'Hamzabeyli Köyümüz Atölye Yerleşkesi Açılışı'na katıldı. Mersinden Kadın Kooperatifi ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen projenin, Mersin Büyükşehir Belediyesinin kırsalda üretimi büyüten, kadın emeğini önceleyen ve yerel değerleri koruyan vizyonunun somut örneklerinden biri olarak öne çıktığı ifade edildi. Program, Başkan Seçer ile Meral Seçer'in coğrafi işaret tesciline sahip Mersin Kan Portakalının hasadını yapmasıyla başladı.

'Kırsal kalkınma ile birlikte Mersin tanınsın istiyoruz'

Başkan Seçer, konuşmasında hayata geçirilen 'Köyümüz Atölye' projesinin amaçlarına değindi. Bu kapsamda yürütülen çalışma ve projelerin nihai hedefinin kırsal kalkınma olduğunu belirten Seçer, 'Kırsal kalkınma ile birlikte Mersin tanınsın istiyoruz. Burada üretim yapıldığı, verilen kadın emeği ve bu emeğin ne derece değerli olduğu bilinsin. Bu bölgede yaşayan herkesin bir tarafı üretime temas etmiştir. Üretim bana göre çok kutsal ve önemlidir. Üretim helal kazancın değerini öğretiyor. Alın teri döktüğümüz o emek bugün doğru kararlar almamıza yardımcı oluyor. Emeği, üretimi, işçiyi, çiftçiyi, helal kazancı öğretiyor. Biz de onu topluma aksettiriyoruz' diye konuştu.

'Köyümüz Atölye' projesinin ilk kez 2020 yılında Silifke ilçesine bağlı Çaltıbozkır Mahallesi'nde başlatıldığını hatırlatan Seçer, bölgedeki lavanta üretimine dair detayları aktardı. Projeyi, 'Doğduğumuz yerde doymanın en önemli çalışması' olarak tanımlayan Seçer, 'Hamzabeyli ve çevre köylerde doğduysak yine burada üretelim. Üretime inovasyon, ürünlere katma değer katalım. Teknolojiyi kullanıp çağdaş pazarlama yöntemlerini uygulayalım. İyi tarım ve gıda uygulamalarını öğrenelim. Güvenilir ve rafta kendini gösteren sağlıklı ürünler üretelim. Dalında 1 lira olan üretimi kattığımız değer ile 10 liraya getirelim ve milli ekonomiye katkı sunalım, ülkemiz kalkınsın. Tüketen değil, üreten ülke olalım. Tarıma destek vermekle iş bitmiyor, biz balık tutmayı öğretiyoruz. Mutlaka çiftçi desteklenecek ama önemli olan üretimin en iyisini, en kalitelisini yapmalarını sağlamak' şeklinde konuştu.

''Köyümüz Atölye' projesinin kadın üreticiler açısından büyük önem taşıyor'

Mersinden Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Hamzabeyli'de hayata geçirilen 'Köyümüz Atölye' projesinin, üretici kadınlar açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, 'Kadın emeğinin görünür olması ve küçük çiftçilerimizin emeklerinin daha katma değerli hale gelmesi açısından bu proje çok kıymetli. Köyümüz Atölye projesi, Mersinden Kadın Kooperatifi olarak, bu sürecin içinde olduğumuz, daima desteklediğimiz ve birlikte hareket ettiğimiz bir proje. Köyümüz Atölye, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kuruldu ve bu süreç içerisinde biz de Mersinden Kadın Kooperatifi olarak paydaş olduk' diyerek duyduğu mutluluğu dile getirdi.

'Köyümüz Atölye' projesinin, kırsal kalkınma için örnek bir proje olduğunu vurgulayan Meral Seçer, köylerde yaşamın devam etmesi, çiftçilerin, gençlerin ve kadınların üretimden vazgeçmemesi adına oldukça kıymetli bir proje olduğunu söyledi. Meral Seçer, 'Dünya Gıda Örgütü'nün yaptığı araştırmaya göre dünyanın yüzde 80'ini aile çiftçileri doyuruyor. Torosların eteklerinde çok sayıda aile çiftçisi var. Bu ailelerin üretimden vazgeçmemesi için onların desteklenmesi ve onlara yol gösterici olunması, rehber olunması çok önemli. Çünkü sizler olmazsanız hiçbirimiz doymayız. Ne ülkemiz ne de dünya doyar' diye konuştu. Kırsal bölgelerdeki gençlerin kendilerine bir yaşam alanı bulamadıkları için kentlere göç ettiğini de belirten Meral Seçer, 'Gençlere fırsatla köylerinde, yani doğdukları yerde doymalarına fırsat verileceğini görüyoruz' diyerek sözlerini tamamladı.

Programda konuşmaların tamamlanmasının ardından Başkan Seçer ile Meral Seçer'e Hamzabeyli Mahalle Muhtarı Sencer Erdoğan tarafından, kan portakalının coğrafi tescil almasında sundukları katkılardan dolayı teşekkür plaketi takdim etti.