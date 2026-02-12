Mersin'in Silifke ilçesinde LGS'ye yönelik kapsamlı öğretmen çalıştayı başladı.

Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) doğrultusunda Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına yönelik ilçede görev yapan 8. sınıf öğretmenlerine yönelik kapsamlı bir çalıştay gerçekleştiriliyor. Taşucu Lütfi Elvan Öğretmenevi ev sahipliğinde 6 gün sürecek çalıştayda, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İngilizce derslerine giren öğretmenler bir araya geldi. Çalıştay kapsamında, TYMM'nin öngördüğü bütüncül ve beceri temelli eğitim anlayışı çerçevesinde LGS sınavına yönelik akademik başarıyı artırmaya dönük ortak stratejiler ve iyi uygulamaların ele alınacağı belirtildi. Yeni nesil soru yaklaşımları, kazanım temelli öğretim yöntemleri, beceri odaklı öğrenme süreçleri ile ölçme ve değerlendirme uygulamalarının yanı sıra, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve Millî Eğitim Bakanlığı Bireysel Öğrenme Platformu (MEBİ) üzerinden sunulan dijital içeriklerin LGS hazırlık sürecinde daha etkin kullanımının değerlendirildiği kaydedildi.

Alan bazlı oturumlarda öğretmenlerin TYMM'de vurgulanan öğrenci merkezli ve değer odaklı yaklaşımı esas alarak deneyim paylaşımında bulunacağı, EBA ve MEBİ'de yer alan ders içerikleri, soru havuzları ve öğrenme analitiği verileri doğrultusunda derslere özgü çözüm önerileri geliştirecekleri ifade edildi.

Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü Eroğlu, düzenlenen çalıştayın öğretmenler arası iş birliğini güçlendirmeyi, sahada karşılaşılan sorunlara ortak çözümler üretmeyi ve TYMM, EBA ve MEBİ'nin etkin entegrasyonu ile öğrencilerin LGS başarısını artırmayı hedeflediğini söyledi.

Eğitimde niteliğin artırılmasına yönelik akademik, uygulama ve dijital temelli, TYMM uyumlu bu tür çalışmaların önümüzdeki süreçte de devam edeceği de aktarıldı.