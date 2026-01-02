Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, 2025 yılı boyunca doğumdan yaşlılığa kadar her yaş grubuna yönelik sunduğu kapsamlı sağlık ve sosyal destek hizmetleriyle vatandaşların yanında olduğu bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi 2025 yılı boyunca, doğumdan yaşlılığa kadar yaşamın her aşamasında, kapsamlı sağlık ve sosyal destek hizmetleri ile vatandaşların yanında oldu. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, her yıl olduğu gibi 2025 yılında da evde sağlık hizmetinden yatağa bağımlı hastalara, yaş almış vatandaşlardan onkoloji hastalarına, ambülans hizmetinden özel bireylere kadar, erişilebilir ve sürdürülebilir hizmet anlayışıyla kent genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Engelliler Şube Müdürü Abdullah Gerboğa, 2025 yılının da Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı açısından vatandaş odaklı hizmetlerin ön planda olduğu bir yıl olduğunu belirterek, '2025 yılında da vatandaşlarımız, bize her zaman bir telefon kadar yakın olduklarını biliyordu ve biz de hizmetlerimizi bu anlayışla onlara ulaştırdık' dedi.

'Engelsiz yaşam merkezimiz, bir sosyal yaşam alanına dönüştürüldü'

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı olarak 2025 yılı boyunca verilen hizmetlerin değerlendirmesini yapan Gerboğa, engelli veri tabanına kayıtlı 29 bin 197 özel bireye yönelik çok sayıda hizmetin hayata geçirildiğini söyledi. Gerboğa ayrıca engelsiz yaşam merkezinde atölye çalışmaları, eğitim programları, kurslar ve spor aktiviteleri düzenlediklerini aktardı. Gerboğa, 'Engelsiz yaşam merkezimiz yalnızca eğitim verilen bir alan olmaktan çıkarılarak, birer sosyal yaşam alanına dönüştürüldü. Engelsiz yaşam parkında kurslar ve yüzme etkinlikleri gerçekleştirdik. Ailelerle birlikte, atölye ve eğitim çalışmaları hazırlayarak, hem sosyalleşme hem de eğitim faaliyetlerimizi sürdürdük' ifadelerini kullandı.

'Otizm Aile Danışma Merkezi'nde, 0-6 yaş arası çocuklara yönelik erken çocukluk dönemi müdahale eğitimlerinin yürütüldüğünü belirten Gerboğa, 'Merkezimizde 4 bin 717 defa kişiye özel eğitim dersleri, bin 922 defa duyu bütünleme ve ergoterapi ve 483 defada bireysel psikolojik destek seansları uyguladık. Eğitim süreçlerine ailelerimizi de danışmanlık ve psikolojik destek yoluyla dâhil ederek, tüm süreci birlikte yürüttük' diye konuştu.

'Hastalarımızı destekleyerek ailelerin bakım yükünün hafifletilmesini amaçladık'

Evden çıkamayan, yatağa bağımlı ve ortopedik engelli bireyler ile onkoloji hastalarına yönelik hizmetlerin 2025 yılında da devam ettiğini belirten Gerboğa, 'Hastane nakil ambulansları, engelli transfer araçları ve onkoloji hastalarına özel transfer hizmetleriyle, vatandaşlarımızın sağlık kuruluşlarına güvenli ulaşımını sağladık' dedi. Evde sağlık, bakım ve destek hizmetleri kapsamında, yıl genelinde toplam 15 bin 866 haneye ulaşılarak 109 bin 879 defa hizmet götürüldüğünün altını çizen Gerboğa, yaşlı destek birimine kayıtlı 301 kişiye de çeşitli destekler sağlandığını kaydetti. Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi'nde Alzheimer hastalarına yönelik sosyal ve zihinsel destekleyici aktiviteler gerçekleştirildiğini de aktaran Gerboğa, 'Yaptığımız çalışmalarla hem hastalarımızı destekledik, hem de ailelerin bakım yükünün hafifletilmesini amaçladık' diyerek yıl boyunca merkezden yararlanan 24 kişiye toplam 10 bin 809 defa hizmet seansı uygulandığını sözlerine ekledi.

Özel birey ve ailelerine önemli destek sağlanan Büyükşehir Belediyesi Mola Evleri aracılığıyla, yıl genelinde 3 bin 186 defa hizmet verildiğini aktara Gerboğa, 'Aileler günlük işlerini hallederken, biz de özel bireylerimizle kaliteli zaman geçirdik, eğitimlerini gerçekleştirdik. Bu sayede ailelerin nefes almasını sağladık' ifadelerini kullandı.2025 yılında poliklinik hizmetleri kapsamında birinci basamak sağlık hizmetlerinin sunulduğunu ifade eden Gerboğa, 'Temel muayene hizmetleri, basit tahliller, diş hekimliği ve psikolojik destek hizmetleri ile 3 bin 852 vatandaşımıza ulaştık. 'Sağlıklı Yaşam Merkezleri' aracılığıyla, vatandaşlarımızın sağlıklı yaşam konusunda bilinçlenmesine yönelik çalışmalarımızı da sürdürdük' dedi.

'46 bin 449 adet medikal malzeme desteği verildi'

İhtiyaç sahibi olduğunu belgelendiren vatandaşlara, 2025 yılı içerisinde toplam 46 bin 449 adet medikal malzeme desteği verildiğini aktaran Gerboğa, 'Vatandaşlarımıza yönelik tekerlekli sandalye, akülü sandalye, hasta yatağı ve hasta alt bezi gibi medikal malzeme desteklerini sunduk. 'Medikal Malzeme Bakım ve Onarım Atölyesi'nde de bu ekipmanların bakım ve onarımlarını yaparak, daha uzun süre kullanılmasını sağladık. Mezitli Kadın Sağlığı Danışma Merkezimizin sunduğu hizmetlerden 5 bin 222 defa yararlanıldı. Tarsus Atatürk Parkı Sağlıklı Yaşam Danışma Merkezi'nin hizmetlerinden ise 6 bin 305 defa faydalanıldı. 2026 yılında da hizmetlerimizi geliştirerek sürdüreceğiz. Vatandaşlarımız bize 'Alo 185 TEKSİN' üzerinden rahatlıkla ulaşabilir' diyerek sözlerini tamamladı.