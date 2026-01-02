Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı noktalarında dağıttığı geleneksel kaynar ikramıyla soğuk havada vatandaşların içini ısıttı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin vatandaşlara sunduğu ve büyük ilgi gören geleneksel lezzetlerden kaynar, yeni yılda da Mersinlilerin içini ısıttı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen kaynar ikramlarının duraklarından biri de Yoğurt Pazarı oldu. Vatandaş sirkülasyonunun ve esnaf yoğunluğunun yüksek olduğu noktada yapılan dağıtımlar, memnuniyetle karşılandı. Soğuk havada ikram edilen kaynarlar, yeni yıl dilekleri eşliğinde içilerek vatandaşlara şifa oldu. Zencefil, zerdeçal, tarçın, karanfil, havlıcan, yenibahar gibi baharatlarla tatlandırılıp cevizle sunulan kaynar, geleneksel lezzetiyle birçok vatandaşı da çocukluğuna götürüyor.

Büyükşehir Belediyesinin 2022 yılından bu yana sürdürdüğü kaynar ikramları kapsamında, bugüne kadar 130 bin bardak kaynar vatandaşlara ulaştırıldı. Kaynar dağıtımları, Pazartesi günü Tarsus Yarenlik Alanı çıkışında, Salı günü Mezitli bankalar önünde, Çarşamba günü Toroslar Kuvayi Milliye Caddesi'nde, Perşembe günü Akdeniz ilçesi Yoğurt Pazarı'nda, Cuma günü ise Yenişehir ilçesi Alanya Sokağı ve Tarsus Kültür Park önünde yapılığı bildirildi.

'2022 yılından bu yana yaklaşık 130 bin bardak kaynarı vatandaşlarla buluşturduk'

Sosyal Hizmetler Dairesi'nde görev yapan Şef Başak Gökdal Bayraktar, soğuk havanın etkisini hissettirdiği bu günlerde Mersin'e özgü geleneksel içecek olan kaynarı, haftanın 5 günü belirlenen noktalarda vatandaşlara ücretsiz olarak ikram ettiklerini anlattı. Gökdal, 'Buradaki amacımız, vatandaşlarımızın soğuk havalarda bir nebze olsun ısınmasını sağlamak ve aynı zamanda kentimizin kültürel değerlerinden biri olan kaynarı tattırmak. Yeni yılda da vatandaşlarımıza kaynar ikramı yapıyoruz. Vatandaşların ilgisi ve memnuniyeti bizleri de mutlu ediyor' dedi.

2022 yılından bu yana yaklaşık 130 bin bardak kaynarı vatandaşlarla buluşturduklarını belirten Bayraktar, 'Sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda, kış ayları boyunca bu hizmetimizi sürdürerek vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz' diye konuştu.