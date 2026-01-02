Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Mut ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaparak kırsalda yolları açık tutmaya çalışıyor.

Yurt genelinde hemen hemen her ilde olduğu gibi Mersin'in Mut ilçesinin yüksek kesimleri de kara teslim oldu. Karın etkili olduğu kırsal mahallelerin bulunduğu bölgelerde Mersin Büyükşehir Belediye ekipleri karla mücadele için harekete geçti. 7/24 vatandaşlar için çalışan ekipler, yüksek kesimlerde, kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Ekipler kırsal mahallelerde özellikle bağlantı yollarında yoğun tipiye rağmen ulaşımın aksamaması için çalımalarını aralıksız sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Mut Koordinasyon Şube Müdürü Büşra Duman Akçay, özellikle Dağpazarı grup yolu ve Kozlar yaylası yollarında karla mücadele çalışmalarının yapıldığını bildirdi.