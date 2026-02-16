Mersin'de yağışlarla birlikte coşan dereler Akdeniz'i çamura bürürken, bölge havadan görüntülendi.

Akdeniz bölgesinde yağışlar Adana, Antalya, Mersin, Hatay ve Kahramanmaraş'ta özellikle yaylalar ve yüksek rakımlı yerlerde su taşkınlarına yol açtı. Mersin merkez ve ilçelerinde cuma ile cumartesi günü neredeyse aralıksız etkili olan sağanak yağış nedeniyle kırsalda yazın kuruma noktasına gelen dereler sel sularıyla coşarak taşma derecesine yaklaştı. Derelerden akan sular ise Mersin'de 321 kilometrelik kıyısı bulunan Akdeniz'e aktı. Birçok ilçede olduğu gibi Erdemli'deki derelerden akan çamurlu su da Akdeniz'in mavi sularını kahverengiye bürüdü. Limonlu Deresi'nden akan çamurlu suyun Akdeniz'de yaklaşık 1 mile kadar yayılması dron ile de görüntülendi. Yağışların ardından sahil kısımlarındaki kamp alanlarının da suyla dolması dikkat çekti.

Bölge sakinlerinden İsmet Ateş, 2 gün süreyle devam eden yağışların neredeyse kurumaya yüz tutan dereleri doldurduğunu, Limonlu Deresi'nin de bunlardan biri oluğunu söyledi.