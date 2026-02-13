Mersin'de dün akşam saatlerinden bu yana aralıksız devam eden sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Toroslar ilçesinde dere taşkını sonucu bir restoran sular altında kalırken, kentin farklı noktalarında da dere taşkınları, su baskınları ve kaya düşmeleri yaşandı.

Toroslar ilçesine bağlı Aladağ Mahallesi'nde bulunan bir restoran, mahalledeki derenin taşması sonucu sular altında kaldı. Şiddetli yağışın ardından debisi yükselen dere kısa sürede taşkına neden olurken, restoranın çevresini çamurlu sel suları kapladı.

Taşkın sırasında işletme çevresindeki çadırların suya kapıldığı görülürken, vatandaşlar çadırları kurtarmak için kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. Ancak akıntının şiddeti nedeniyle çadırlar sürüklenirken, müdahale girişimleri sonuçsuz kaldı. Restoran ve çevresindeki alanın tamamen sel sularıyla kaplandığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kent genelinde etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde dereler taşma noktasına geldi. Toroslar ilçesine bağlı Yeniköy ve Dalakdere mahallelerindeki dereler ile Müftü Deresinin taşma seviyesine ulaştığı bildirildi. Kaşlı Mahallesi'nde ise yağış nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçalarının yola savrulduğu öğrenildi.

Merkez Yenişehir ilçesinde sel sularına direnemeyerek devrilen bir ağaç, yol kenarında park halindeki bir aracın üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken, araçta hasar meydana geldi. Merkez Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi'nde bulunan bir sokak da yağış nedeniyle adeta göle döndü.

Denizin rengi kahverengiye dönüştü

Erdemli ilçesi Tömük Mahallesi'nde de kuvvetli yağışlar nedeniyle Flamingo Deresi taştı. Yükselen sel sularıyla birlikte derenin denizle birleştiği, deniz renginin kahverengiye döndüğü gözlendi. Büyük Sorgun Mahallesi'nde ise dere yatağını kaplayan suların çevredeki bahçeleri su altında bıraktığı bildirildi.

Bozyazı ilçesindeki Sini Çayı'nda da yer yer su debisinin yükselmesi sonucu taşkınlar yaşandı. Kent genelinde ekiplerin yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.