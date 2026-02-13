Mersin'in Tarsus'ta ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Yurt genelinde bazı illerde olduğu gibi Tarsus'ta da dün akşamdan bu yana devam eden yağmur ve fırtına su baskınlarına neden oldu, fırtına dolayısıyla bir evin çatısı uçtu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarılar doğrultusunda, 12 ve 13 Şubat tarihlerinde kuvvetli yağmur ve fırtına Tarsus'ta yer yer şiddetini artırdı. Dünden beri devam eden sağanakla birlikte etkili olan fırtına, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İlçeye bağlı Boztepe Mahallesi'nde rüzgarla karışık yağan kuvvetli yağmur vatandaşları tedirgin ederken, bir evin çatısı uçtu. Şiddetli yağışla birlikte birçok noktada su birikintileri oluşurken, araçlar trafikte güçlükle ilerleyebildi. Otoyol kenarında bulunan menfezin patlaması, Kırklarsırtı Mahallesi'nde bulunan bir sitenin bahçesini göle çevirdi. Evlerinden çıkamayan vatandaşların imdadına belediye ekipleri yetişti. Sitenin duvarının iş makinasıyla yıkılması sonucu site bahçesindeki su tahliye edildi.

Yetkililer, vatandaşları yağışlı havalarda dikkatli olmaları konusunda uyarırken, bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.