FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu 6. haftasında Mersin Spor, sahasında Belçika temsilcisi Filou Oostende'yi 84-76 yendi. Mersin ekibi, bu sonuçla grubu ikinci sırada tamamlayarak üst tura yükseldi.

Salon: Server Tazegül

Hakemler: Martins Kozlovskis (Letonya), Yann Vezo Davidson (Madagaskar), Sinisa Prpa (Sırbistan)

Mersin Spor: Cobbs 10, March Jr 30, Cowan 13, White 13, Chassang 3, Leon Apaydın 6, Koray Çekici 4, Cruz, Ergi Tırpancı 5, Anıl Alyanak

Filou Oostende: Mennes 2, Melson 19, Fiedler 2, Gillet 10, Yaacov 19, Estrada 9, T'Joncke, Sylla 6, Gustavson 5, Merkviladze 4

1. Periyot: 18-16

Devre: 44-33

3. Periyot: 67-48

Kaynak: İHA