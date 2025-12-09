Mersin'de 7'ncisi düzenlenecek olan Uluslararası Mersin Maratonu, 5 kıtadan, 34 ülkeden binlerce sporcunun katılımı ile 14 Aralık Pazar günü koşulacak. 42K, 10K ve Halk Koşusu etaplarının yer aldığı maraton, bu yıl, 'Tarih ve doğaya, spora ve dostluğa, attığın her adımda Mersin koşar arkanda' mottosuyla düzenleniyor.

7. Uluslararası Mersin Maratonu'nun lansmanı, Büyükşehir Belediyesi Nikah ve Etkinlik Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantının açılışında 3 kategoride koşulacak olan maratonun güzergahı konusunda bilgiler aktarıldı. Ardından organizasyon ve program akışıyla ilgili açıklamalarda bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, maratonun 14 Aralık Pazar günü koşulacağını ancak öncesinde cuma günü başlayıp, cumartesi günü de devam edecek olan bir fuar organizasyonun yer alacağını söyledi. Gökayaz, Kültür Parktaki fuar alanında 10K ve 42 K'da koşacak olan sporculara kit ve çip dağıtımı yapılacağını, aynı zamanda Halk Koşusu ile ilgili de kayıtların burada devam edeceğini belirtti.

14 Aralık Pazar günkü programın ilk olarak saat 08.30'da ısınma egzersizleri ile başlayacağı bilgisini veren Gökayaz, 'Saat 09.00'da 10K koşusu start alacak, saat 10.00'da 42K koşusu, saat 10.15'te halk koşusu başlayacak. Saat 12.00'de 10K ödül töreni gerçekleştirilecek, 15.00'te ise 42K ödül töreni yapılacak ve ardından programımız tamamlanmış olacak' dedi.

'Tarih ve doğaya, spora ve dostluğa, attığın her adımda Mersin koşar arkanda' mottosu ile koşulacak

Her sene maratonla ilgili motto oluşturduklarını, bu senenin mottosunun da ''Tarih ve doğaya, spora ve dostluğa, attığın her adımda Mersin koşar arkanda' olarak belirlendiğini kaydeden Gökayaz, 'Çünkü evrensel bir konu olan sporun birleştirici özelliğiyle, birleştirici ruhuna inanıyoruz ve bu anlamda da bu mottoyu oluşturmayı uygun bulduk. Geçen seneki mottomuz ise 'Rekorlar şehrinde rekorlara koşuyoruz' demiştik ve gerçekten de rekorlara koştuk. Çok iyi dereceler elde ettik ve tüm Türkiye maratonları içindeki en hızlı, en iyi sonucu elde ettik. 2.08,13 derecesi ile Kenyalı atlet birinci oldu ve bizim açımızdan da Türkiye'de yapılan maratonlarda en iyi sonucu elde etmiş oldu' diye konuştu.

'Bu yıl da rekor bekliyoruz'

Bu yılki maratondan da bir rekor beklentileri olduğunu vurgulayan Gökayaz, 'Çünkü parkurumuz bunun için son derece uygun. Bu sene 7.'sini gerçekleştiriyoruz, geçen seneden bu yana biz parkuru daha ziyade sahil alanına aldık. Geçen sene de aşağı yukarı böyleydi, fakat bu sene bir miktar daha bir güncelleme yaptık. Liman tarafından Mezitli tarafına biraz daha kaydırak ve sahil boyunca, yani deniz seviyesinin yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki bir parkurda sporcuların koşuyor olmalarını sağlayacağız. Tabi bu da aslında sporcular açısından da büyük bir avantaj ortaya koyuyor ve bu anlamda da hava şartlarını da göz önünde bulundurarak ki, pazar günü için hava şartları son derece uygun gözüküyor. Dolayısıyla iyi sonuçlar elde etmeyi bu anlamda umuyoruz' ifadelerini kullandı.

'Durumumuzu geliştirerek devam ediyoruz'

Mersin Maratonun 2023 yılında Dünya Atletizm Birliği tarafından 'Elite Label' kategorisine alındığı bilgisini de paylaşan Gökayaz, '2023 yılında yapılan dünya genelinde 182 maraton içerisinde, organizasyon başarısı açısından 46. sırada yer almış Mersin Maratonu. 2024 yılında ise dünya genelindeki maratonlar biraz daha artmış, 203 maraton içerisinde ise 49. sırada yer almış. Bu açıdan da sürekli olarak kendi durumumuzu geliştirme içerisinde olduğunuzu belirtmek istiyorum. Fakat Türkiye'de yapılan maratonlar içerisinde de Türkiye'de şu anda 3 maraton yapılıyor, bunlar arasında da en başarılı organizasyon olduğunu da ayrıca belirtmek isterim' şeklinde konuştu.

'34 ülkeden 2 bin 414 sporcu kayıt yaptırdı'

Konuşmasında katılımcı ülke ve sporcular hakkında da bilgiler veren Gökayaz, şöyle devam etti:

'Dünyanın 5 kıtasından Türkiye ile beraber toplam 34 ülkeden, bugün öğleye kadarki en son verilerimize göre 2 bin 414 sporcu katılım sağlayacak, 42K ve 10K koşusuna. Kayıtlar devam etmekte, kayıtlarımız yarın saat 17.00'ye kadar devam edecek, 10K ve 42K koşullarında. Tüm halkımızı kayıt yaptırmaya bekliyoruz, koşmak istemeyenleri de bu heyecana ortak olmaya çağırıyoruz. 42K'ya şu ana kadar 452 sporcu başvuru yapmış. 10K koşusuna yine çok yoğun bir ilgi var, bin 962 sporcu katılım sağlayacak. Yarın akşama kadar olan verilerle bu sayının 2 binin üzerine çıkacağını öngörüyoruz. Şöyle bir dağılım verecek olursak; 10K için bin 874 Türk sporcu, 88'de yabancı sporcu şu ana kadar olan kayıtlar içerisinde gözükmektedir. 42K'da ise 357 Türk sporcu, 95 yabancı sporcu şu ana kadar başvurularını gerçekleştirmiş durumda. Ülkemiz içerisinden de 55 ilden sporcuları şehrimizde misafir ediyor olacağız.'

'Toplam 5 milyon 242 bin TL ödül verilecek'

Maratonda dereceye giren sporculara verilecek ödüllerden de bahseden Gökayaz, 'Maratonun toplam ödülü, tüm kategorilerde 5 milyon 242 bin TL. 42K'da ilk 8 sporcuya top 89 bin dolar ödül olarak verilecek. Bunun yarısı, yani 44 bin 500 doları erkek sporculara, 44 bin 500 doları da kadın sporculara verilecek. Birinciye bu koşuda, her iki kategoride erkekler ve kadınlar olarak 15 bin dolar, ikinciye 10 bin dolar üçüncüyü 7 bin dolar, dördüncüye 5 bin dolar ve 3, 2, bin 500 ve bin dolarak olarak aşağıya doğru geliyor. 10K koşusu ile ilgili olarak da toplamda 600 bin liraya yakın bir ödül söz konusu olacak' dedi.

Gökayaz, maratonun ciddi ve büyük bir organizasyon olduğunu belirterek, sağlık boyutundan güvenlik boyutuna kadar her türlü önlemin ve tedbirin de aldığını sözlerine ekledi. Gökayaz, konuşmasının son bölümünde Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak amatör spora verdikleri destek ve gerçekleştirdikleri spor organizasyonları konusunda bilgiler aktardı.