Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şubesi iş birliğiyle Kıbrıs gazileri ve aileleri için Kuyuluk Tabiat Parkında piknik programı düzenledi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte gaziler ve aileleri bir araya gelerek keyifli vakit geçirdi. Şehitler için okunan dualarla başlayan programda ikramlar sunuldu, katılımcılar sohbet ederek hoş vakit geçirdi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şube Başkanı Kemal Gülbeyaz, Büyükşehir Belediyesinin taleplerini hiçbir zaman geri çevirmediğini belirterek Başkan Vahap Seçer'e teşekkür etti.

Şube Müdürlüğü personeli Hilmi Özaydın, gaziler ve şehit aileleriyle her zaman dayanışma içinde olduklarını ifade ederek sosyal etkinliklerin sürdüğünü söyledi.

Etkinliğe katılan gaziler de düzenlenen programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Gaziler, böyle etkinliklerin hem moral olduğunu hem de birlik ve kaynaşmayı güçlendirdiğini ifade etti.