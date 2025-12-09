Mersin'de yağmurun etkisiyle kökünden sökülen bir ağaç, yoldan geçen 3 aracın üzerine düşerek hasara yol açtı. Olayda yaralanan olmadı.
Olay, sabah saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi İsmet İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kaldırımda bulunan ağaç, yağmur nedeniyle kökünden sökülerek devrildi. Düşen ağaç, seyir halindeki 33 M 1055 plakalı yolcu minibüsü, 33 AUH 517 plakalı açık kasa kamyonet ve 33 BCY 104 plakalı otomobilin üzerine düştü. Devrilen ağacın altında kalan kamyonet kullanılamaz hale gelirken, minibüs ve otomobilde maddi hasar oluştu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda kimsenin yaralanmadığı belirtilirken, ekiplerin ağacı kaldırma çalışmaları sürüyor.