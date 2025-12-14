Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 7. Uluslararası Mersin Maratonu'nun kentte büyük bir coşku ve yüksek katılımla gerçekleştirildiğini belirterek, organizasyonun hem sportif hem de kentin tanıtımı açısından önemli bir değer oluşturduğunu söyledi.

Başkan Seçer, maraton alanında katıldığı programda, bu yıl 42 kilometre, 10 kilometre ve halk koşusu kategorileriyle toplam 2 bin 601 sporcunun mücadele ettiğini, halk koşusuna bu yıl 5 bin kiyinin kayıt yaptırdığını ifade etti. Katılımın her yıl artmasının maratona olan ilginin ve güvenin göstergesi olduğunu vurgulayan Seçer, özellikle yabancı sporcu sayısındaki artışın dikkat çekici olduğunu dile getirdi.

'Mersin'in aralık ayında bile koşuya elverişli bir iklimi var' diyen Seçer, parkurun bir yanında masmavi Akdeniz, diğer yanında Toroslar manzarası sunduğunu belirterek, bu coğrafi ve iklimsel avantajın sporcular için önemli bir tercih nedeni olduğunu söyledi. Geçtiğimiz yıl elde edilen derecelerin de parkurun kalitesini ortaya koyduğunu kaydetti.

Organizasyon başarısına dikkat çeken Seçer, Uluslararası Atletizm takviminde yer alan 200'ün üzerindeki maraton arasında Mersin Maratonu'nun organizasyon kalitesi açısından ilk 50 içinde yer aldığını belirtti. Seçer, 'Bu sonuç, işinizi iyi yaparsanız ve inanarak çalışırsanız gelir. Binlerce insan burada büyük bir emek veriyor. Belediyemiz başta olmak üzere birçok kurumun katkısıyla güvenli ve sorunsuz bir organizasyon gerçekleştiriliyor' dedi.

Maratonun yalnızca sportif bir etkinlik olmadığını vurgulayan Seçer, bu tür organizasyonların Mersin'e farklı şehirlerden ve ülkelerden insanları çektiğini, kentin tanıtımına, barışına, kardeşliğine ve birlik duygusuna katkı sunduğunu ifade etti. Sporun barış ve kardeşlik demek olduğunu belirten Seçer, bu nedenle spora büyük önem verdiklerini kaydetti.

Mersin'de sadece Uluslararası Mersin Maratonu değil, Tarsus Yarı Maratonu, Kilikya Ultra Maratonu, bisiklet turları, basketbol, satranç ve birçok branşta önemli organizasyonlara imza atıldığını dile getiren Seçer, 2013 Akdeniz Oyunları sonrası artan spor tesislerinin kente büyük avantaj sağladığını söyledi.

Gençlerin spora yönlendirilmesinin önemine de değinen Seçer, 'Gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmanın en etkili yollarından biri spor. Altyapıyı güçlendirmek, çocuklara imkan sunmak zorundayız. Mersin'in spor kenti, sporcu yetiştiren bir kent olması için vizyonla çalışıyoruz ve spora desteğimiz artarak sürecek' diye konuştu.

Halk koşusuna bu yıl yaklaşık 5 bin vatandaşın kayıt yaptırdığını belirten Seçer, her yaştan Mersinlinin maratona dahil olmasının organizasyonu daha da anlamlı kıldığını ifade ederek, 'Umarım ilgi her yıl artarak devam eder, Mersin'de yeni rekorlar kırılır' dedi.