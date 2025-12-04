Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Faruk Karadoğan, 3 Aralık 2025’te Mersin’de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta futbolcu, 4 Aralık Perşembe günü ikindi namazının ardından Mersin Eski Mezitli Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Karadoğan’ın ailesi, futbol camiasının önemli isimleri, Mersin Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurulu ve çok sayıda taraftar katıldı. Türkiye Futbol Federasyonu ile Beşiktaş JK Başkanı Serdal Adalı da çelenk göndererek taziyelerini iletti.

Efsane Futbolcunun Kariyeri

1947’de Adana’da doğan Faruk Karadoğan, futbola genç yaşta Çukurova İdman Yurdu’nda başladı. Ardından Gençlerbirliği’ne transfer olan Karadoğan’ın kariyerindeki kırılma noktası ise 1965 yılında Beşiktaş JK’ye katılmasıyla yaşandı.

Siyah-beyazlı takımda sol açık ve forvet mevkilerinde görev yapan Karadoğan, yüksek kondisyonu, sürati ve etkili oyun görüşüyle kısa sürede takımın vazgeçilmez isimleri arasına girdi. Beşiktaş formasıyla 171 lig maçına çıkan Karadoğan, 34 gol attı ve 1965-66 ile 1966-67 sezonlarında elde edilen iki lig şampiyonluğunda önemli rol oynadı.

Millî Takım Başarıları

Faruk Karadoğan, U-18, Ümit, genç millî ve A millî takımlarda toplam 52 kez ay-yıldızlı formayı giydi. Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilen “Altın Madalya”ya layık görülerek bu ödülü alan ilk Beşiktaşlı millî futbolcu olarak tarihe geçti.