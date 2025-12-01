Mersin Beşiktaşlılar Derneği Olağan Genel Kurulu , Divan Oteli’nde gerçekleşti. Siyah-beyaz renklere gönül verenlerin yoğun katılımıyla yapılan genel kurulda, mevcut başkan Ufuk Onuk yeniden başkanlığa seçilerek Mersin’deki Beşiktaş camiası tarafından bir kez daha güvenle Başkan seçildi.

“Mersin’deki Beşiktaş ruhu daha da güçlenecek”

Seçim sonrası konuşan Onuk, Mersin’de oluşturdukları büyük Beşiktaş ailesinin daha da büyüyeceğini belirterek şu mesajı verdi:

“Biz Mersin’de sadece bir dernek değil, Beşiktaş’ın sahadaki ruhunu, tribündeki heyecanını ve büyük aile kültürünü yaşatıyoruz.”

Onuk, Beşiktaş’ın değerlerinin Mersin’de güçlü bir şekilde temsil edildiğini, yeni dönemde siyah-beyaz birlikteliğinin daha fazla insana ulaşacağını söyledi.

Taraftar kültürü güçlenecek, projeler büyüyecek

Beşiktaş’ın duruşunu Mersin’de sporun her alanında göstermeye devam edeceklerini vurgulayan Onuk, sosyal sorumluluk projelerinin de sürdürüleceğini ifade etti:

“Mersin’de Beşiktaşlı duruşu saha dışında da kendini gösterecek. Taraftar kültürümüzü sporun birleştirici gücüyle büyüteceğiz.”

Gençler ve kadın taraftarlar sahaya iniyor

Onuk, yeni dönemin en önemli başlıklarından birinin gençlerin daha aktif rol alması olduğunu belirterek:

“Genç kardeşlerimizin enerjisiyle derneğimiz hem tribünde hem sosyal alanda daha aktif olacak.”

Kadın taraftarların dernek içindeki katılımının yükseldiğini de vurgulayan Onuk, bu gücü daha görünür kılacaklarını söyledi:

“Beşiktaş’ın zarafeti ve asaletini kadınlarımız en güzel şekilde yansıtıyor. Onlara daha fazla alan açacağız.”

“Kara Kartal aşkıyla büyük işler başaracağız”

Konuşmasını birlik mesajıyla tamamlayan Onuk, Mersin’deki Beşiktaşlıların daha güçlü bir tribün ve daha canlı bir taraftar atmosferi oluşturacağını ifade ederek şu sözlere yer verdi:

“Kara Kartal aşkıyla çalışacak, Mersin’in enerjisiyle daha büyük projelere imza atacağız.”

MERSİN BEŞİKTAŞLILAR DERNEĞİ

2025–2027 KURULLARI**

YÖNETİM KURULU

Asil:

Ufuk Onuk – Ali Çıkaran – Berkay Üstündağ – Cemal Akçer - Dilek Kurtuluş – Erol Dibo – Fuat Berktaş – Kemal Burçin Köksal – Mehmet Korkut Durukan – Murat Yüksekbaş – Mustafa Çelenk – Nebil Gündüz – Necdet Köprülü – Serkan Gökten – Turgay Tekin

Yedek :

Fikret Yavuz Şenyıldız – İhsan Bayraktar – Kemal Berk Akın – Selçuk Özhan – Şahin Olgun

DENETLEME KURULU

Asil:

Emin Levent Türkiyeli – Fuat Serdar Tütmez – Sezgin Cömert

Yedek:

Aksel Kumdereli – Aziz Korkmaz – Şeyda Şahin Demirarslan

DİSİPLİN KURULU

Asil:

Alper Uysal – Cebrail Orman – Göksel Çat

Yedek:

Ali Can – Ömer Sert – Serkan Uzunadam