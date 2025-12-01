Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçme Yarışmaları Mersin'in Erdemli ilçesinde gerçekleştiriliyor.

İki gün önce başlayan 4 Kasım'a kadar devam edecek olan Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçme Yarışması Erdemli ilçesinde bulunan Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde yapılıyor. 40 şehriden 91 kulüp ve yaklaşık 640 sporcunun katılımıyla milli takıma sporcuların seçimleri yapılıyor.

2026 yılı için milli takım seçmelerini şampiyona ile yapmaya başladıklarını belirten Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya,'Türkiye'nin her yerinden 640 sporcu yarışacak. Çok iyi bir 2025 yılı geçirdik. 2025'teki başarımızı 2026'da arttırmak için milli takımı seçerek bu hafta önümüze devam edeceğiz'dedi.

Atıcılık öneminin yeni yeni idrak edilmeye, sporcu sayısının da hızla artmaya başladığını aktaran Kocakaya, 'Bu sene ciddi başarılar elde ettik. Avrupa'nın bir numarası olduk, madalya sayısı bakımından çok açık ara. Son yapılan Dünya Kupasında sporcularımız bir çok ilki başardı. İlk defa madalyalar alındı. İlk defa kadın tüfekli sporcumuz finale kaldı. Mixte ilk defa madalya aldık. Hızla bu branşımızın geliştiğini gösteriyor. Antrenör, kulüp, il müdürlüklerimizin ortak çalışmasıyla oluyor. Federasyon olarak onların çalışmasına yön vererek destek olmaya çalışıyoruz. Nihai hedefimiz 2028 Olimpiyatları'nda Türkiye'nin madalya deposu olmak. 2028'e kadar aynı hızda çalışmayı sürdüreceğiz' dedi.