Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaşanabilecek su altı, su üstü ve doğal afet kaynaklı tüm acil durumlara karşı tam donanımlı arama-kurtarma ekipleriyle 7 gün 24 saat hazır bekliyor.

Afet Arama ve Kurtarma Şube Müdürlüğü Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Amirliğine bağlı profesyonel dalgıçlar, bot kaptanları ve teknik ekipmanla donatılmış birimler, denizde, karada ve akarsularda her an müdahale edebilecek kapasiteyi koruyor. Ekipler, deniz, göl, gölet ve nehirlerde yürüttükleri çalışmaların yanı sıra, '112 Acil Çağrı Merkezi'nden gelen ihbarlarda da hızlı şekilde harekete geçerek kara üzerindeki dere yatakları ve su kuyuları gibi riskli bölgelerde arama-kurtarma faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Amirlik bünyesinde 1 bot kaptanı, 1 halat kontrolörü, 1 güvenlik dalgıcı ve 3 arama kurtarma dalgıcından oluşan uzman bir ekip görev yapıyor. Sahada kullanılan profesyonel su altı ve su üstü teçhizatlarıyla ekipler, müdahale kapasitesini her geçen gün artırıyor.

'Türkiye'nin her yerinde göreve hazırız'

Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Amiri Erdal Kaya, Mersin'in 321 kilometrelik sahil şeridinde aktif görev yürüttüklerini söyleyerek, 'Bu sahil şeridi boyunca ve belediyemizin tüm sorumluluk alanlarında su altı ve su üstü ile ilgili tüm olaylara müdahale ediyoruz. 112 Acil Çağrı Merkezi veya valilik tarafından talep edilmesi halinde Türkiye'nin her bölgesinde göreve çıkmaya hazırız' dedi.

Kaya, ekip eğitimlerinin aralıksız devam ettiğini belirterek, 'Derin dalış, navigasyon, su altı ilk yardım ve arama-kurtarma teknikleri üzerine yoğun eğitimler alıyoruz. Çalışmalarımız çoğunlukla görüşün zayıf olduğu sularda yapılıyor. Kondisyon eğitimlerimizi ise tüplü dalış ve sportif faaliyetlerle destekliyoruz. Büyükşehir itfaiyesi olarak havada, karada ve denizde her daim hazırız' diye konuştu.

Doğal afetlerde de kesintisiz görev

Arama kurtarma dalgıcı Nedim Berkay Doğan, '112 Acil Çağrı Merkezi'nden gelen tüm ihbarlarda su altı ve su üstü arama-kurtarma faaliyetlerini yürüttüklerini ifade ederek, 'Doğal afetlerde de ekip olarak sahada aktif şekilde görev alıyoruz' ifadelerini kullandı.