Mersin'de sağanak yağış sırasında Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ ekipleri gece boyunca sahada çalışarak taşkın riskine karşı önlem aldı. Koordineli müdahale sayesinde kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde etkili olan sağanak yağışta sahada aktif görev alarak muhtemel taşkın ve su baskını risklerine karşı önlemlerini aldı. Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ ekipleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısı doğrultusunda teyakkuz haline geçti. Sağanak yağış sürecinde Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım, Park Bahçeler ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlıklarına bağlı toplam 131 personel, 21 iş makinesi, 11 vakumlu, 2 hidrostatik süpürme aracı ve 4 bakım aracıyla sahada çalışmalarını kesintisiz gerçekleştirdi.

Ekipler, yağış boyunca aralıksız görev yaptı

MESKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, yağışın başlamasından itibaren Mersin'in tüm ilçelerinde kritik noktalar başta olmak üzere geniş bir alanda eş zamanlı saha denetimleri gerçekleştirdi. Yağmur suyu hatları, mazgallar, rögar kapakları ve ana kolektör hatları üzerinde yapılan kontrollerde, herhangi bir tıkanıklık veya taşkına sebebiyet verecek bir durumun oluşmaması için gerekli tüm tedbirler alındı.

Sahada görev yapan 168 MESKİ personeli, 11 kanal açma aracı, 2 kombine, 35 vidanjör, 10 kazıcı-yükleyici, 1 lastikli ekskavatör, 3 transit ve 3 adet 5 tonluk kamyonla çalışmalarını titizlikle yürüttü.

Büyükşehir Belediyesi ile MESKİ ekiplerinin özellikle kritik noktalarda hızlı ve etkin çalışmaları sayesinde, yağışın kentte oluşturabileceği olumsuz etkilerin önüne geçildi. Gece boyunca sahada görev yapan ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda kent genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.