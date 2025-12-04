Mersin'in Tarsus İlçe Müftülüğünce 'Cami-Engelli Buluşması' programı gerçekleştirildi.

Tarsus Müftülüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 'Hiçbir engel Allah'a kul olmaya engel değildir' temasıyla düzenlenen program, Tarsus Müftülüğü Aile ve Gençlik Merkezinde gerçekleştirildi. Etkinliğe İlçe Müftüsü Murat Akçay, Tarsus Sakatlar Derneği Başkanı Ali Çelik, Tarsus Otizm Derneği Başkanı Fatih Düzenli, Engelli Koordinatörü Murat Özdemir, Gençlik Koordinatörü Nuh Özkan ve engelli vatandaşlar katıldı.

Program, Kur'ân-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından İlçe Müftüsü Murat Akçay, engelliliğin bir eksiklik değil, imtihanın bir parçası olduğunu vurgulayarak, 'Rabbimiz katında değer, bedenlerin değil, kalplerin ve kulluk bilincinin değeridir. Engelli kardeşlerimiz toplumumuzun bereketi, sabrı ve metanetiyle bizlere örnek olan kıymetli fertleridir. Camilerimiz ve gönüllerimiz her zaman onlara açıktır' dedi.

Program, yapılan ikram ve duayla sona erdi.