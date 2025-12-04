Mersin polisinin bir adrese düzenlediği operasyonda yaklaşık 4 milyon TL'lik dövizle birlikte 38 kilo 590 gram metamfetamin ile 1 kilo 244 kilogram eroin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin koordineli olarak uyuşturucu ile mücadele çerçevesine çalışma yaptı. Ekiplerin teknik ve saha destekli ortak çalışmasının ardından belirlenen bir adrese operasyon gerçekleştirildi şüpheli R.A. yakalandı. Adreste yapılan aramada 38 kilo 590 gram metamfetamin ile 1 kilo 244 gram eroin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 4 milyon TL'lik 56 bin 500 Euro, 5 bin 250 dolar ve 12 bin 420 sterline de el konuldu.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.