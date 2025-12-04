Mersin Üniversitesi, Türk spor tarihinin efsane isimlerinden Olimpiyat Şampiyonu Ahmet Kireççi (Mersinli Ahmet) için anlamlı bir anma töreni düzenledi. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından 3 Aralık Çarşamba günü Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa; TMOK Başkanı Ahmet Gülüm, TMOK Anma ve Onurlandırma Komisyonu Başkanı Necdet Ayaz, Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çağrı Çetin, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekai Pehlevan, şampiyon sporcunun kızı Dilara Mersinli ve torunu Murat Mersinli ile TMOK üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Aziz Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programda Mersinli Ahmet’in spor yaşamı ve Türk güreşine kattığı değer üzerine konuşmalar gerçekleştirildi.

TMOK Anma ve Onurlandırma Komisyonu Başkanı Necdet Ayaz, konuşmasında, “Olimpiyatlarda milletimizi gururlandıran sporcularımızı anmak vefanın gereğidir. 1936 Berlin Olimpiyatları’nda gümüş, 1948 Londra Olimpiyatları’nda altın madalya kazanan merhum Ahmet Kireççi’ye bu vesileyle vefa borcumuzu yerine getiriyoruz.” dedi.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekai Pehlevan ise Mersinli Ahmet’in mücadeleci ruhuna dikkat çekerek, “Yoksulluk içinde ülkesine madalya kazandıran, gençlere örnek olan Mersinli Ahmet’i saygı ve rahmetle anıyorum.” ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar, sporcu kimliğinin yanı sıra karakteriyle de örnek alınan Mersinli Ahmet’in Mersin’in adını gururla taşıdığını belirterek, “Bugün yalnızca bir sporcuyu değil, Türk Bayrağı’nı dünyanın zirvesine taşıyan bir kahramanı anıyoruz.” dedi.

Konuşmaların ardından Mersinli Ahmet’in özgeçmişi okundu ve kendisiyle ilgili anılar paylaşıldı. Program, Mersinli Ahmet’in kızı Dilara Mersinli ve torunu Murat Mersinli’ye TMOK Başkanı Ahmet Gülüm tarafından ödül takdim edilmesiyle devam etti.

Tören, protokol üyeleri ve davetlilerin sahnede gerçekleştirdiği toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.