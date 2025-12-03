AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, engelli bireylerin toplumsal yaşamda karşılaştıkları sorunlara dikkat çekerek, “Engellilere fırsat verildiğinde başaramayacakları hiçbir şey yoktur.” dedi.

“Engelli Kardeşlerimizin Yanında Olmak Toplumsal Sorumluluğumuzdur”

Engelli bireylere yönelik hassasiyet ve destek çalışmalarının önemine vurgu yapan Aldemir, hükümetin 2002 yılından bu yana engelliler için hayata geçirdiği iyileştirmelere dikkat çekti. Aldemir, “Engelli vatandaşlarımızın yaşamın her alanında desteklenmesi, onların sorunlarının kendi sorunlarımız bilinerek çözüm üretilmesi hepimizin ortak görevidir.” ifadelerini kullandı.

Aldemir, sosyal devlet anlayışı çerçevesinde engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran önemli reformların uygulandığını belirterek, “Pozitif ayrımcılığın güçlendirilmesi ve destek mekanizmalarının artırılması adına her geçen gün daha ileri adımlar atılmaktadır. Engelli bireylerimize fırsat eşitliği sağlandığında aşamayacakları hiçbir engel yoktur.” diye konuştu.

“Bir Gün Değil, Her Gün Yanlarındayız”

Toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini dile getiren Aldemir, “Bizler, ‘Engeller tek, biz hepimiz’ anlayışıyla bir gün değil, her gün engelli kardeşlerimizin yanındayız.” dedi.

Aldemir, açıklamasının sonunda tüm engelli bireylerin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutlayarak, “Engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine huzurlu, sağlıklı ve başarılı bir yaşam diliyorum.” ifadelerine yer verdi.