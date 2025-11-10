Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 87. yılında Mersin’de düzenlenen törenlerle anıldı.

Cumhuriyet Alanındaki törende Vali Atilla Toros, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Soner Kazankaya ile Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Atatürk Anıtına çelenk bıraktı. Protokolün ardından kentte faaliyet gösteren çeşitli sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve dernek temsilcileri de anıta çelenk sundu. Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Bazı araç sürücüler de saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla araçlarından inip saygı duruşunda bulundu.

Mersin Kültür Merkezi’nde devam eden anma programında, Mersin Büyükşehir Belediyesi Orkestrası Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirdi. Programda bir öğrenci duygu yüklü bir şiir okurken, öğrenciler tarafından sahnelenen ‘Cumhuriyet Valsi’ gösterisi de büyük beğeni topladı. Etkinlik, gösterilerin ardından sona erdi.