Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin’in tanıtımında ortak hareket etmenin önemine vurgu yaparak, "İnsanları turizm alanında seferber edebilirsek hem sektöre hem ülke ekonomisine büyük bir kazanç olacaktır" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, 4. Uluslararası Tarsus Festivali kapsamında otel işletmecileri ve şehir dışından gelen turizm acentelerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Tarsus’un otantik mekanlarından Elif Hatun Konağında düzenlenen toplantıda, Tarsus’un tarihi ve kültürel birikiminin çok zengin olduğunu ancak tanıtım konusunda yeterli ilerleme sağlanamadığını dile getiren Seçer, "Yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, acenteler, otelciler ve turizm alanında çalışan insanları seferber edebilsek hem sektöre hem ülke ekonomisine büyük katkı sağlanır" ifadelerini kullandı.

"Büyükşehir olarak turizme desteğe dair ne istiyorsanız var"

Turizm sektöründe birlikteliğin önemine değinen Seçer, "Bir arada olursak başaramayacağımız bir konu yok. Büyükşehir Belediyesinde turizme desteğe dair ne istiyorsanız var. Örnek Köy Projesi, Evimiz Atölye Projesi, Kilikya Yolu, Uzuncaburç kazısı, Taş Bina ve Karamancılar Konağı restorasyonları gibi birçok projeyi hayata geçirdik" diye konuştu.

Seçer, turizm alanında önemli yatırımları Büyükşehir bütçesiyle yaptıklarını belirterek, "Bir kuruş dış destek almadan, tamamen kendi kaynaklarımızla yürütüyoruz. Amacımız Mersin’in uluslararası tanıtımına kalıcı katkı sağlamak" şeklinde konuştu.

"Turizmde vizyon ortaya koyuyoruz"

Belediye olarak turizm çalışmalarında vizyoner bir yaklaşım benimsediklerini vurgulayan Seçer, "Turizm Bakanlığı ana sorumluluğa sahip olsa da belediyeler destekleyici konumdadır. Biz de bu anlayışla Turizm Şube Müdürlüğü kurduk. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı üyesi olarak iletişim ağımızı Mersin’in potansiyeline hizmet edecek şekilde kullanıyoruz" dedi.

Tarsus Festivalinin halk tarafından sahiplenildiğini belirten Seçer, "Tarsus Festivali halk tarafından yapıldığı için bu kadar kalabalık. TADEKA bu organizasyonun mimarıdır ve tüm detaylar Büyükşehir bünyesinde düşünülmüştür" ifadelerini kullandı.

"Kent kültürünün gelişmesinde kadınların önemi büyük"

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer ise kadınların kent kültürü ve turizmin gelişmesindeki rolüne dikkat çekerek, "Kadınlar kooperatifler aracılığıyla yerel ürünleri koruyor, kültürü yaşatıyor. Örnek Köy Projesi ve atalık tohum çalışmalarımız bu vizyonun bir parçası. Kadın kooperatiflerinin turizm alanında da desteklenmesi gerekiyor" diye konuştu.

"Tarsus’u bölge ekonomisine kazandırmak istiyoruz"

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ise kentin on bin yıllık tarihiyle el değmemiş güzelliğini koruduğunu belirterek, "Birliğe, beraberliğe ve dayanışmaya ihtiyacımız var. Tarsus’u Türkiye ve bölge ekonomisine kazandırmak için hep birlikte çalışıyoruz" dedi.