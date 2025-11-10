Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, Kızkalesi’nde tamamlanan yeni aydınlatma projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Doğanay, Mersin Valiliği’nin öncülüğünde ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Mersin’in simgesi Kızkalesi’nin yeni aydınlatma sistemiyle tarihi ihtişamına modern bir dokunuş kazandığını belirtti.

Doğanay: “Tarihi ve kültürel mirasımızın en değerli yapılarından biri olan Kızkalesi’nin yeni aydınlatması, amber tonlarının sıcak ve zarif ışığıyla kalenin deniz üzerindeki siluetini geceleri de büyüleyici bir görünüme kavuşturuyor. Bu çalışma ile hem tarihimize sahip çıkıyor hem de Mersin’in turizm potansiyeline katkı sağlıyoruz.”

Enerji verimli LED teknolojisinin tercih edildiğini vurgulayan Doğanay, projenin çevre dostu ve uzun ömürlü kullanım avantajına sahip olduğunu söyledi.

Doğanay: “Aydınlatma tasarımı, kalenin tarihi dokusuna zarar vermeden, estetik bir bütünlük içinde hayata geçirildi. Amacımız, Mersin’in kültürel miraslarını korurken modern teknolojinin imkânlarından en doğru şekilde yararlanmak.”

Doğanay, projenin yalnızca görsel bir yenilik olmadığını, aynı zamanda Mersin’in turizm marka değerini güçlendiren önemli bir adım olduğunu da belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

“Kızkalesi artık geceleri de Mersin’in simgesi olarak ışıl ışıl parlıyor. Bu proje, kültürel mirasımızın geleceğe taşınması adına büyük bir kazanımdır.”