Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Kültür ve Sanat Evlerinde eğitim alan kadın kursiyerlerin, ’24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel hazırladığı el emeği ürünler kentteki bir AVM’de vatandaşların beğenisine sunuldu.

Günlerdir bu özel güne hazırlanan kadınlar, ürettikleri takı tasarımları, örgü ürünleri, tekstil çalışmaları ve ev dekorasyon ürünleriyle hem emeklerini sergileme hem de aile bütçelerine katkı sağlama fırsatı buldu. AVM giriş bölümünde açılan stantlar, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, kadınların üretimlerini ekonomik değere dönüştürebilmeleri için destek vermeye devam ettiklerini belirterek, Kültür ve Sanat Evlerinin sosyal belediyeciliğin önemli bir örneğini sunduğunu kaydetti.

Akdeniz Belediyesi tarafından ücretsiz verilen kurslar kadınlara mesleki beceri kazandırırken, ekonomik hayata katılımlarını da güçlendiriyor. Ürün satışlarının özellikle özel günlerde arttığını ifade eden kadın kursiyerler, bu tür organizasyonların motivasyonlarını artırdığını dile getirdi.

Satış stantlarının 24 Kasım Pazartesi gününe kadar açık kalacağı belirtilirken, vatandaşlar öğretmenler için hazırlanan özel ürünleri görmek ve kadın emeğine destek olmak için stantlara davet edildi.