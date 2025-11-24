Tarsus Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü tarafından düzenlenen ’Oyun Çıkartma Atölyesi’nin çalışmaları, modern bir uyarlamayla sahneye taşınan ’Zamanında Macbeth-Ne Fark Eder Ki?’ adlı oyunla seyirciyle buluştu.

Klasik eserin çağdaş bir yorumla sahnelendiği oyuna, tiyatroseverlerin ilgisi yoğun oldu. Modern anlatım dili, dinamik kurgusu ve genç oyuncuların sahnedeki güçlü performansı, salonu dolduran izleyiciler tarafından beğeni topladı.

Prömiyer gecesinde sahne alan kursiyerlerin enerjisi, yorum başarısı ve sahne hakimiyeti uzun süre alkışlandı.

Gösterimi izleyen tiyatroseverler, genç yeteneklere sahne imkanı sunan proje için Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç’a teşekkür ederek, sanat alanına sağlanan bu katkının önemine dikkat çekti.