Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin’e Değer Katanlar Kurulu (MEDEKA) ve çeşitli kurumların iş birliğiyle düzenlenen ’İlyas Yılgör 5. Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen yarışmaya bu yıl 45 ülkeden 225 fotoğrafçı, 2 bin 315 eserle rekor başvuru yaptı. ‘Yaşam’, ‘Siyah & Beyaz Portre’ ve ‘Aile’ kategorilerinde toplam 70 ödül dağıtıldı.

Törene Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İbrahim Evrim, belediye bürokratları, MEDEKA Fotoğraf Kurulu üyeleri, merhum fotoğraf ustası İlyas Yılgör’ün ailesi ve çok sayıda sanatsever katıldı. Ödül almaya hak kazanan eserler, tören alanında sergilenerek sanatseverlerle buluştu.

Kategorilerde ödüller sahiplerini buldu

‘Yaşam’ kategorisinde FIAP Altın Madalya Ödülünü Van’dan Ahmet Fatih Sönmez kazanırken, Camera Obscura Society Altın Madalya Ödülünün sahibi Hong Kong’dan Diana Chan oldu. ‘Siyah & Beyaz Portre’ kategorisinde FIAP Altın Madalya Norveç’ten Atle Helland’a giderken, Camera Obscura Society Altın Madalya Hindistan’dan Abishek Basak’a verildi. ‘Aile’ kategorisinde ise FIAP Altın Madalya Rusya’dan Olga Kazakova’nın, Camera Obscura Society Altın Madalya ise Macaristan’dan Istvan Kerekes’in oldu.

Antalya’dan Levent Yücetin, tüm kategorilerde en fazla ödül ve kabul alan katılımcı olarak Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) tarafından verilen ’FIAP Best of Award’ ödülünün sahibi oldu.

"İlyas Yılgör, Mersin’in hafızasıydı"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İbrahim Evrim, yarışmanın 5 yılda büyük bir ivme kazandığını belirterek, "İlyas Yılgör işinin ustası ve Mersin’in hafızasıydı. Her eski Mersin ailesinin albümünde mutlaka onun çektiği bir fotoğraf vardır. Bu yarışma, hem kentimize hem fotoğraf sanatına değer katıyor" dedi.

"Ciddi bir fotoğraf koleksiyonuna ulaştık"

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kent Katılımı ve Sivil Toplum ile İlişkiler Şube Müdürü Başar Akça, yarışmanın uluslararası niteliğine dikkat çekerek, "Bu yıl 3 kategoride çok güçlü bir katılım gerçekleşti. Yarışma sonucunda ciddi bir fotoğraf koleksiyonuna ulaştık. Sergi sonrasında fotoğraflar İlyas Yılgör web sitesinde de erişime açılacak" ifadelerini kullandı.

"Babamın adının yaşatılması onur verici"

İlyas Yılgör’ün oğlu Prof. Dr. Esat Yılgör, yarışmanın babasının anısını yaşatmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Babam Mersin’de fotoğrafçılığa pek çok yenilik kazandırmış bir ustaydı. İlk üç yarışmaya kendisi de katılmıştı. Onun adının bu yarışma ile yaşatılmasından büyük onur duyuyorum" dedi.

"Sanatçılar arasında köprü kuruluyor"

MEDEKA Fotoğraf Kurulu Üyesi Hulki Muradi, yarışmanın uluslararası fotoğraf camiasında Mersin’i önemli bir noktaya taşıdığını belirterek, "Yarışma ülkeler ve sanatçılar arasında köprüler kuruyor. Mersin’in adının bu platformlarda duyulması bizim için gurur verici" diye konuştu.

Mersin’den katılarak ‘Mutluluk’ adlı eseriyle Camera Obscura Society Diploma Ödülü kazanan Diş Hekimi ve Fotoğraf Sanatçısı Ahter Atakan ise yarışmanın kendisi için ayrı bir değeri olduğunu belirterek, "Dünyanın farklı ülkelerinden çok kıymetli fotoğrafçılarla aynı kategoride yarışmak büyük bir haz. Bu yarışmada ödül almak ise benim için gurur verici" şeklinde konuştu.