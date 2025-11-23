Kepez Belediyesi Nasrettin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte yakın zamanda meydana gelen yangında zarar gören alana fidan dikimi gerçekleştirdi.

Varsak Aydoğmuş Mahallesi’nde üç ay önce meydana gelen yangında zarar gören orman alanında Antalya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından fidan dikim etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan Kepez Belediyesi Nasrettin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri geleceğe nefes olacak fidanları toprakla buluşturdu. Öğretmenleri eşliğinde etkinlik alanına gelen çocuklar, hem fidan dikmeyi öğrendi, hem de doğanın korunmasının önemini yerinde deneyimleme fırsatı buldu. Etkinlikte miniklere çevre duyarlılığı, temiz doğa bilinci ve sürdürülebilir yaşam konularında bilgilendirmeler de yapıldı. Kepez Belediyesi’nin çevreye duyarlı nesiller yetiştirme hedefi doğrultusunda destek verdiği etkinlik, katılımcıların hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. Fidan dikim etkinliğine Varsak Aydoğmuş Mahalle Muhtarı Serap Yılmaz ve çok sayıda minik öğrenci katıldı.