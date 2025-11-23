Samsun’un Canik Belediyesi’nin ‘Canikli Gençler Ecdadın İzinde’ projesiyle gençler Çanakkale ile buluşmaya devam ediyor. Canik belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Projemizle, ilçemizdeki 12. sınıf öğrencilerimizin tamamını kafileler halinde Çanakkale’ye yolcu ediyoruz" dedi.

Canik Belediyesi, ilçede gelenek haline getirdiği ’Canikli Gençler Ecdadın İzinde’ projesiyle gençleri Çanakkale’yle buluşturmayı sürdürüyor. Canikli gençleri, eğitim öğretim yılı boyunca kafileler halinde Çanakkale’ye gönderen Canik Belediyesi, örnek olan bu projesiyle milli ve manevi duyguları güçlü nesillerin yetişmesine büyük katkı sunuyor. 3 yıldan uzun bir süredir devam ettirdikleri ‘Canikli Gençler Ecdadın İzinde’ projesiyle gençleri, uzman rehberlerin anlatımları eşliğinde Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı’yla ve şehitlerin manevi huzuruyla bir araya getirdiklerini söyleyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Canikli gençlerimizi şehitler diyarı Çanakkale’yle buluşturmaya devam ediyoruz" dedi.

22’nci kafile uğurlandı

Projenin, milli bilinçleri yüksek nesillerin yetişmesi adına büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik’imizde 3 yılı aşkın bir süredir devam ettirdiğimiz projemizle gençlerimizi şehitler diyarı Çanakkale ile buluşturmayı sürdürüyoruz. Milli ve manevi yönleri güçlü nesilleri yetiştirmenin ana hedefi olan projelerimiz arasında yer alan Canikli Gençler Ecdadın İzinde projemizle gençlerimizi, uzman rehberler eşliğinde Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı’yla, kahraman şehitlerimizin manevi huzuruyla bir araya getiriyoruz. Projemizle, ilçemizdeki 12. sınıf öğrencilerimizin tamamını kafileler halinde Çanakkale’ye yolcu ediyoruz. 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı’nın 22’nci kafilesini şehitler diyarı Çanakkale’ye uğurladık. Projemiz çerçevesinde eğitim öğretim yılı içerisinde öğrencilerimizi şehitler diyarı Çanakkale’ye uğurlamaya, şühedanın manevi huzuruyla buluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

‘Canikli Gençler Ecdadın İzinde’ ve ‘Haydi Güle Oynaya Camiye Gel’ projeleri başta olmak üzere yıl içerisinde, milli ve manevi yönleri güçlü nesilleri yetiştirme hedefiyle birçok çalışmayı uygulamaya almaya devam ettiklerini dile getiren Başkan Sandıkçı, "Canik’imizde milli ve manevi duyguları güçlü nesilleri yetiştirme gayesiyle çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü bilgileri ve sahip oldukları erdemle rol model olan bireyler, örnek toplumları oluşturur. Yürekten biliyor ve inanıyoruz ki, yeteneklerinin farkında olan, erdem sahibi, özgün fikirleriyle özgün eserler üreten gençlerimiz, ülkemiz ve tüm insanlık için değer üretecek, kendilerinden sonraki nesillere de ilham olacaktır" şeklinde konuştu.