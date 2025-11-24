Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü fakülteye uzun yıllar emek vermiş 33 emekli akademisyeni onur konuğu olarak ağırlayarak kutladı. Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen programda hem akademik geçmişe vefa gösterildi hem de Öğretmenler Günü'nün anlam ve önemine vurgu yapıldı.

Açılış konuşmasını yapan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza Çalışıcı, Öğretmenler Günü'nün tarihsel önemine değinerek, 'Pek çok ülkede Öğretmenler Günü 5 Ekim'de kutlanırken, Türkiye'de 24 Kasım tarihinin seçilmesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1928'de 'Millet Mektepleri Başöğretmeni' ünvanını aldığı güne dayanır. 1981'den bu yana bu tarih, Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyor; ebediyete irtihal eden ve görevi başında şehit olan tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Son üç yıldır bu özel günü daha anlamlı hâle getirmek için üzerimizde emeği olan emekli hocalarımızı fakültelerine davet ediyoruz. Davetimizi kırmayarak katılan değerli hocalarımızı burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz' dedi.

Programda, 2025 yılı Mart ayında vefat eden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aydın Kaptan da anıldı. Merhum akademisyenin oğlu Prof. Dr. Ata Yakup Kaptan, babasının fakülteye katkılarını ve akademik mirasını anlattı.

Açılış konuşmalarının ardından halk oyunları gösterisi, OMÜ Eğitim Fakültesi Marşı, Öğretmen Marşı video gösterimi, emekli öğretim üyeleriyle yapılan röportajların yer aldığı kısa film ve 'Uzaktan Öğretmen' drama gösterisi izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Etkinlik, solistler Gökhan Çakır ve Baran Vural ile müzisyenler Sami Ünal, Can Çavuş ve Ege Durmazdan oluşan grubun verdiği Anadolu Rock konseri ile devam etti.

Etkinliğe; OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten, OMÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Erhan Burak Pancar, Samsun Fidanlık Müdürü Alpaslan Kadı, emekli akademisyenler, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Program toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.