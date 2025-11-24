Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 'Canik 2. Yeni Bulvar Yolu'yla ulaşımda önemli bir yatırımı daha hayata geçireceklerini açıkladı.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede güvenli ve sorunsuz ulaşım için büyük bir gayretle çalışmaya devam ettiklerini ifade etti. Canik Yeni Bulvar Yolu'nu vatandaşların hizmetine sunduklarını hatırlatan Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçeye kazandıracakları Canik 2. Yeni Bulvar Yolu'yla vatandaşların ilçe merkezinden Samsun Şehir Hastanesi'ne ulaşımını kesintisiz bir hale getirirken, ayrıca Canik'te yeni bir ana arter güzergâhının daha hayat bulacağını belirtti. Sorunsuz ulaşım, modern ve estetik çehre hedefiyle önemli yatırımları ilçeye kazandırmayı sürdürdüklerini vurgulayan Başkan İbrahim Sandıkçı, 'Canik 2. Yeni Bulvar Yolu'yla ulaşım alanında önemli bir yatırıma daha imza atıyoruz' dedi.

Samsun Şehir Hastanesi'ne ulaşımda büyük kolaylık

Canik 2. Yeni Bulvar Yolu'yla vatandaşların, ilçe merkezinden Samsun Şehir Hastanesi'ne rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlayacaklarını belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, 'Canik'imizde ulaşıma yönelik yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Canik Yeni Bulvar Yolu'nun ardından, Canik 2. Yeni Bulvar Yolu'nu ilçemize kazandırıyoruz. Canik'imizde sürdürdüğümüz sorunsuz ulaşım ve modern şehirleşme hamlemizin önemli eserlerinden biri olacak Canik 2. Yeni Bulvar Yolu'yla şehir estetiğine önemli katkılar sunarken, hemşehrilerimizin diğer bağlantı yolları ile birlikte ilçe merkezinden Samsun Şehir Hastanesi'ne ulaşımlarını sorunsuz ve kolay bir hale getireceğiz. Canik Yeni Bulvar Yolu ile Şehit Mesut Birinci Caddesi'ni birbirine bağlayacak, Şehit Mesut Birinci Caddesi'nden Samsun Şehir Hastanesi'ne uzanacak Canik 2. Yeni Bulvar Yolumuz 20 metre genişliğinde olacak, aydınlatma ve çevre düzenleme çalışmalarıyla şehir estetiğine katkılar sunacak' diye konuştu.

Yatırımlar Hız Kesmiyor

Canik'e daha modern şehir yapısı kazandırmak için gayretle çalıştıklarını kaydeden Başkan İbrahim Sandıkçı, 'Canik'imize estetik ve modern bir şehir yapısı kazandırmak için aralıksız bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Bir yandan kentsel dönüşüm çalışmalarımızı sürdürüyor, diğer yandan yeni ve konforlu yolları, güvenli ve çehreye değer katan parkları hizmete sunmaya devam ediyoruz. Canik'imize yeni sosyal yaşam alanları kazandırıyoruz. Eser ve hizmet belediyeciliği anlayışıyla ilçemizin her köşesinde yeni projeleri ve yatırımları hayata geçiriyoruz. Azmimiz, gayretimiz ve hemşehrilerimizin desteğiyle her alanda daha güçlü bir Canik için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.