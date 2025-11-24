Samsun Büyükşehir Belediye(SBB) Başkanı Halit Doğan, büyükşehir belediyeleri arasında su tarifesi sıralamasında Türkiye genelinde 20'nci sırada yer aldıklarını açıkladı. Doğan, ekonomik zorluk yaşayan dar gelirli vatandaşların su faturalarının belediye tarafından karşılandığını da belirtti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) 2. Olağan Genel Kurulu Toplantısı, SBB Başkanı Halit Doğan başkanlığında Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirildi. Toplam 9 maddenin görüşüldüğü toplantıda CHP grubunun 'su faturalarında aylık TÜFE uygulamasının kaldırılması' yönündeki önerisi üzerine söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, kademeli su tarifesine geçiş sonrası yapılan zamların asgari ücret artışının altında kaldığını söyledi. Doğan, '1,5 yılda yaptığımız su zammı yüzde 29. Bu oran TÜFE'nin çok altında. Dar gelirli tüm vatandaşların su faturasını biz ödüyoruz. SASKİ devasa yatırımlar yapıyor ve bu yatırımlar Samsun'un 50 yıllık ihtiyacını karşılayacak' dedi.

'Büyükşehirler arasında 20. sıradayız'

Başkan Doğan, birçok büyükşehirde su fiyatlarının Samsun'dan çok daha yüksek olduğuna dikkat çekerek, 'İzmir, Tekirdağ, Balıkesir, Muğla gibi illerde su tarifeleri bizden oldukça yüksek. Göreve geldiğimizde 16. sıradaydık, 20. sıraya kadar geriledik. 1-17 m3 arası tarifemiz şu anda 24,39 TL' diye konuştu.

Doğan, sözlerine şöyle devam etti: 'Göreve ilk geldiğimizde Samsun'daki meskenlerde 12 m3 civarında su tüketimi vardı. 15 m3'e kadar tarife belirlemiştik. Bunu 17 m3'e kadar çıkarttık. İzmir 10 m3'e kadar bir tarife yapmış. Onlarda 10 m3'e kadar fiyat 47,89 TL. 10 m3'ü geçtiği an fiyat 66 TL'ye çıkıyor. Tekirdağ'da tarife 1-12 m3 arasında 41 TL, 13-20 m3'ü 61 TL. Böyle böyle sıralanıyor. En pahalı suda İzmir 1, Tekirdağ 2'nci sırada. Balıkesir, Muğla, Aydın, Manisa, Ordu, Gaziantep, Mersin, Ankara, Kocaeli, Trabzon, Antalya, Denizli, Eskişehir, İstanbul, Bursa, Adana, Konya ve 20. sırada biz yer alıyoruz.'

'Vanayı yarıya kadar sıkın talimatı verdim, su tüketimi yüzde 30 düştü'

Başkan Doğan, Samsun'a içme suyu sağlayan Çakmak Barajı'nın şu anda yüzde 56 doluluk oranında olduğunu açıkladı. Belediye amirlerine 'su tasarrufu' talimatı verdiğini belirten Doğan, 'Belediyedeki tüm birimlere 'herkes ilgili olduğu birimdeki vanaları yarı oranında kıssın' diye talimat verdim. Su tüketimi belediyemizde yüzde 30 oranında düştü. Biraz su miktarlarını düşürebilirsek herkes zaten 0-17 m3'lük kademe arasında kalacak. Türkiye ortalamasında da böylece 20. sırada kalacağız. Bu, faturası vesairesi açısından değil kullandığımız su, gelecek sene dünyaya gelecek çocuklarımızın suyu. Hepimiz bu yıldan bir sonraki yılın suyunu kullanıyoruz. Kaynaklarımız sınırsız değil. Yeraltı kaynaklarına baktığımızda Türkiye'nin en fakir yeraltı suyu kaynaklarına sahip coğrafyasında yaşıyoruz. Derelerimiz var ama yeraltı suyunda zengin değiliz' ifadelerini kullandı.

Toplantıda gündem maddelerinin ardından söz alan SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık da yürüttükleri çalışmalar hakkında detaylı sunum yaptı. Toplantının sonunda genel kurulun gündemindeki 9 maddenin tamamı kabul edilerek karara bağlandı.