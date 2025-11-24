Samsun'un Kavak ilçesinde '24 Kasım Öğretmenler Günü' düzenlenen özel programla kutlandı.

Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bir düğün salonunda gerçekleştirilen programda, dereceye giren öğrencilere belgeleri takdim edildi, şiirler ve türküler eşliğinde öğretmenler günü coşkusu yaşandı. Programda, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Öğretmen Yazar, Çocuk Çiçek Açar' temalı hikâye yarışmasında Türkiye derecesi elde eden 19 Mayıs İlkokulu Müdür Yardımcısı Gökhan Uslu'ya ödül verildi.

Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı, günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmada, öğretmenlerin bilimden sanata, kültürel mirastan spora kadar her alanda öğrencilerin gelişimine katkı sağladığını vurguladı. Sancı, 'Öğrencilerimizi bilimle buluşturan, yeteneklerini ortaya çıkaran ve onları başarıya taşıyan tüm öğretmenlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Emeğiniz kutsal, sorumluluğunuz büyük. Bir öğrencinin gözlerindeki ışığı görmek, mesleğinizin en büyük ödülüdür' dedi.

Programa protokol üyeleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.