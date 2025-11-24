Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan Maarif Korosu konser verdi.

Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen konser saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, koroda görev alan öğretmenlere teşekkür ederek tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Maarif Korosu sahne alarak Öğretmenler Günü'ne özel hazırlanan eserleri seslendirdi.

Koro Şefi Sertan Turan, yaptığı konuşmada, 'Vezirköprü'de ilk kez gerçekleştirdiğimiz bu organizasyonda bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. Korunun oluşum sürecinde destek verenlere minnettarız. Bütün meslektaşlarımın öğretmenler gününü kutluyorum' dedi.

Kaymakam Özgür Kaya ise konuşmasında, öğretmenlere verilen değerin önemine dikkat çekerek, 'Öğretmenlere değer verildiğinde, öğrencileriyle birlikte neler başarabileceklerine burada şahit oluyoruz. İlçemizde bin 625 öğretmen görev yapıyor. Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hayatını kaybeden tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, hayatta olanlara uzun ömürler diliyorum' ifadelerini kullandı.

Program, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Burak Akça ve Koro Şefi Sertan Turan'a plaket, koro üyelerine ise teşekkür belgesi takdim edilmesiyle sona erdi.