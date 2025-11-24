Selahattin Ereren İçme Suyu Arıtma Tesisi 2. Kademe inşaatını meclis üyeleriyle birlikte yerinde inceleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 'Bu dev yatırımla beraber Samsun'umuzun dört bir yanında daha fazla haneye sağlıklı, temiz ve güvenilir içme suyu ulaştıracağız. Amacımız, şehrimizin bugününü güçlendirirken geleceğini de güvence altına almak' dedi.

Büyükşehir Belediyesi, kentin içme suyu kalitesini artıracak önemli projeleri de hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) tarafından şehrin gelecekteki su ihtiyacını karşılamada kritik bir rol üstlenecek olan Selahattin Ereren İçme Suyu Arıtma Tesisi 2. Kademe inşaatında çalışmalar aralıksız sürüyor. Sahadaki son durumu yerinde görmek ve meclis üyelerini bilgilendirmek amacıyla tesiste incelemelerde bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, projeye ilişkin detayları paylaşarak yatırımların kentin uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlandığını vurguladı.

'Samsun'umuz için çok önemli bir proje'

Başkan Doğan, 'Şehrimiz için hayati öneme sahip bu proje kapsamında günlük 200 bin metreküp kapasiteli yeni bir içme suyu arıtma tesisi inşa ediyoruz. Ayrıca tesis bünyesinde kapsamlı bir içme suyu ve atık su laboratuvarı kurulacak. Böylece suyun kaynağından haneye ulaşana kadar tüm kalite süreçlerini tek merkezden, en modern yöntemlerle takip edebileceğiz. Bunun yanı sıra yapılacak ambar binası sayesinde demirbaş ve stok yönetimi de çok daha verimli şekilde yürütülecek. Mevcut 200 bin metreküp kapasiteli içme suyu arıtma tesisinin rehabilitasyonu ile de sistemin tümü yenilenmiş ve güçlendirilmiş olacak' ifadelerini kullandı.

'Şehrimizin bugünlerini ve yarınlarını güvence altına alıyoruz'

Tesisin tamamlanmasıyla birlikte Samsun'un içme suyu arıtma kapasitesinin önemli ölçüde artacağını da belirten Başkan Doğan, 'Bu dev yatırımla beraber Samsun'umuzun dört bir yanında daha fazla haneye sağlıklı, temiz ve güvenilir içme suyu ulaştıracağız. Hem kapasitemiz artacak hem de suyun kalitesini sürekli kontrol altında tutabileceğimiz modern bir altyapıya kavuşacağız. Amacımız, şehrimizin bugününü güçlendirirken geleceğini de güvence altına almak' şeklinde konuştu.