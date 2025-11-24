Sakarya'nın Karasu ilçe merkezinden geçen ve Sakarya Nehri'ne bağlanan 9 bin 300 metrelik su kanalı, kirlilik sebebiyle vatandaşların tepkisini çekti. Vatandaşlar Karasu Belediyesi'ni göreve davet etti.

Yalı Mahallesi'nden geçen ve Küçükboğaz Gölü'nü Sakarya Nehri'ne bağlayan su kanalı kirliliğinin oluşturduğu tehdit, vatandaşları endişelendirdi. Doğal yaşam için önemli bir koridor oluşturan kanalın insandan kaynaklanan atıklarla kirlendiğini belirten vatandaşlar, bu durumun özellikle su kuşları, balıklar ve bölgede görüldüğü belirtilen su samurları, kunduz gibi canlılar için hayati tehlike oluşturduğunu ifade etti.

Yalı Mahallesi'nde kanal kenarında yaşayan İnan Demirdaş, çevre kirliliğine dikkati çekerek, 'Burası su tavuklarının, balıkların yaşam alanı. Kanal şu an çok kirli. Belediyemizin henüz bundan haberi yok. Karasu Belediyesi'nin bu konuda duyarlık göstereceğinden eminiz. Belediye Başkanımız İshak Sarı'nın bir an önce yetkili birimlere haber vererek bu olaya el atmasını bekliyoruz. Kanala çok pislikler atılıyor. İnsan odaklı çok pislik var. Burası temizlenirse çok güzel bir görüntü olur, doğayla iç içe oluruz' dedi.

'Belediyeden ricam gelip kanalı temizlemeleri'

Yaklaşık 5 yıldır olta balıkçılığı yaptığını söyleyen İsmail Çilingiz ise 'Burada 5-6 ay öncesine kadar çok güzel büyük balıklar yakalamıştık. Bölgede su samurları dolaşıyor. Ayrıca kunduz görenler de var ama 2-3 aydan beri pek balık yakalayamıyoruz. Belediyeden ricam gelip kanalı temizlemeleri. Hem biz burada balığımızı tutalım hem de de güzel bir görüntü olsun' diye konuştu.