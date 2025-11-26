Mersin'in Tarsus ilçesinde su borusu patlaması sonucu bazı sitelerin bahçesi suya gömüldü. Sitelerden birinin bahçe duvarı yıkılırken, bir araç da zarar gördü.

Olay, Akşemsettin Mahallesi Ömer Nazmi Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, caddedeki su borusu patlayınca çevrede su baskını yaşandı. Patlama nedeniyle yükselen su, kısa sürede bahçelere yayıldı. Çok sayıda park halindeki araç ise sahiplerinin hızlı davranıp dışarı çıkarmasıyla su altında kalmadan kurtarıldı. Sadece bir aracın su altında kalıp zarar görürken, bir sitenin de istinat duvarı yıkıldı. Mahalle sakinleri, hızlı yükselen su nedeniyle endişeli anlar da yaşadı. 3 sitenin bahçesinin su dolduğu olayla ilgili bölgeye gelen MESKİ ekipleri çalışma yaptı. Bölgede su kesintisi ve trafiğe kapanma yaşandığı öğrenilirken ekiplerin çalışmasının sürdüğü bildirildi.

Su borusunun patlaması sonucu site bahçelerinin sular altında kaldığını belirten Mehmet Onur Çoban adlı vatandaş, site duvarının da göçtüğünü söyledi.

Site sakinlerinden Ali Çoban da, su patlaması sonrasında komşularına haber verip araçları dışarı çıkarıp kurtardıklarını, evde kimse olmayan bir komşularının aracının da su altında kaldığını söyledi.