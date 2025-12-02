Mersin Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma filosunu güçlendirmek ve çevreci ulaşımı yaygınlaştırmak amacıyla tamamı elektrikli 18 otobüsü hizmete aldı. Avrupa Birliği IPA 2 Programı kapsamında temin edilen 17 adet ve farklı bir hibe kaynağından sağlanan 1 elektrikli otobüs, kent ulaşımında kullanılmaya başlandı.

Tamamen elektrikle çalışan otobüsler, sıfır emisyon değerleri, sessiz sürüşü, yüksek konforu ve 300 kilometrelik menzili ile dikkat çekti. Büyükşehir Belediyesi, elektrikli otobüslerle hem çevre kirliliğini azaltmayı hem de yakıt maliyetlerini düşürerek uzun vadede ekonomik tasarruf sağlamayı amaçlıyor.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürü Bayram Demir, elektrikli otobüslerin vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını belirterek, 'Elektrikli otobüsler karbondioksit ve karbonmonoksit gibi zararlı emisyonları sıfıra indiriyor. Dizel araçlara göre üçte bir, CNG'li araçlara göre ise yarı yarıya yakıt tasarrufu sağlıyor' dedi.

Demir, Türkiye'de ilk kez kullanılan dışarıdan kayar kapı sisteminin yolcu sıkışmalarını önlediğini, motor bölümü bulunmadığı için araçların çok daha sessiz çalıştığını ifade etti. Ayrıca otobüslerde sürücü davranış analiz sistemi, çarpışma önleme, şerit takip gibi güvenlik donanımlarının bulunduğunu ve araçların 24 saat sesli-görüntülü olarak izlendiğini söyledi.

Elektrikli otobüslerin çevre açısından büyük avantaj sağladığını belirten Demir, '18 elektrikli otobüs yılda yaklaşık 1,5 ton karbondioksit salınımını engelliyor. Bu da 6 bin 500'ün üzerinde yetişkin ağacın kesilmesini önlemek anlamına geliyor' diye konuştu.

Elektrikli otobüsleri kullanan vatandaşlar da uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi. Üniversite öğrencisi Buse Can, otobüslerin sessiz ve konforlu olduğuna dikkat çekerken, Ayşe Erdoğan ise 'Çevreyi kirletmemesi ve sessiz çalışması çok güzel. İlk bindiğim anda yakıt tasarrufu aklıma geldi' ifadelerini kullandı.