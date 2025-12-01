Mersin'de son bir haftada yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 823 şahsın yakalanarak adli mercilere teslim edildiği bildirildi.

Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında, kent genelindeki güvenlik ve asayiş durumunun ele alındığı 'Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantıda, suç ve suçlularla mücadelede yürütülen çalışmalar, alınan tedbirler ve ilgili diğer başlıklar değerlendirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Mersin'in huzur ve güvenliğinin sağlanması için emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin 7/24 özveriyle görev yaptığı vurgulandı. Açıklamada, 24-30 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 823 şahsın yakalanarak adli mercilere teslim edildiği bildirildi.

Trafik denetimlerinde ise 107 bin 312 aracın kontrol edildiği, bin 396 aracın trafikten men edildiği kaydedildi. Düzensiz göç ile mücadele çalışmaları kapsamında da bin 844 kişinin kimlik kontrolü yapıldığı, 18 yabancı uyruklu kişinin, Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine gönderildiği belirtildi.