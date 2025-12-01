Mersin'in Tarsus ilçesinde okul kantinlerine ürün sağlayan bir imalathanede yapılan denetimde hijyen kurallarına aykırı üretim tespit edilirken, ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri mevzuat gereği süresiz olarak mühürlendi.

Tarsus Belediyesi ekipleri, okul kantinlerinde satılan simit, poğaça, kurabiye gibi unlu mamulleri üreten iş yerlerine yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Zabıta İşleri Müdürlüğü ekiplerine, Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı gıda mühendisleri de eşlik etti. Yapılan incelemelerde halk sağlığı kurallarına aykırı üretim yapıldığı tespit edildi. Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği kapsamında işletme hakkında gerekli idari işlemler başlatıldı.

Hijyen kurallarına uymayan işletme mühürlendi

Denetleme gerçekleştiren iş yerinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığı belirlenerek, mevzuat gereği işletme süresiz olarak mühürlendi. Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, yapılan denetimlerle ilgili, 'Çocuklarımızın sağlığı bizim kırmızı çizgimizdir. Okullarımızda satılan her ürünün güvenli ve sağlıklı şartlarda üretilmesi onların en temel hakkıdır. Bu nedenle denetimlerimizi titizlikle sürdürüyor, mevzuata aykırı üretime kesinlikle izin vermiyoruz. Amacımız ceza kesmek değil, sağlıklı, güvenilir bir üretim ve satış ortamı oluşturmak. Tarsus'ta hiçbir çocuğumuzun sağlığının riske atılmasına müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşlarımızın da bu süreçte bizlere güvenmesini ve gördükleri olumsuzlukları belediyemize bildirmesini rica ediyorum' ifadelerini kullandı.