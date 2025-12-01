Mersin'de palet üretim tesisinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Olay, merkez Akdeniz ilçesi Yalınayak Mahallesi'ndeki bir palet üretim tesisinde meydana geldi. İş yerinin palet fırını bölümünden çıkan alevleri fark eden çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Akdeniz İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Orman ürünlerinin bulunduğu alandaki yangının büyüme riski üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Ekiplerin koordineli müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Alevler tamamen kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları yapıldı. Yaralanma ve can kaybı yaşanmayan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.